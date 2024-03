Jak se stane, že šéf odborů neplatí příspěvky? Pozici má ale silnou, zvolí ho znovu, věří novinář Čaban

Josef Středula v současné době není předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů. Jak v minulých týdnech informoval deník Blesk, Josef Středula vloni pět měsíců nezaplatil členské příspěvky. Tím mu zaniklo členství v odborech. Podle komentátora Seznam Zprávy.cz Martina Čabana ale můžeme očekávat jeho znovuzvolení. „Za tři týdny uvidíme volbu Josefa Středuly znovu do čela a všichni se budou tvářit, že se nic nestalo,“ řekl pro Radiožurnál. Praha 18:04 4. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jestli je to výzva k nějaké změně politiky, to v tuto chvíli nedokážu dohlédnout. Skoro si ale myslím, že se bavíme o nějakém zanedbání a administrativní chybě,“ řekl komentátor Čaban | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co se odehrává v největší české odborové centrále? Dá se říci, že se jedná o vzpouru proti Josefu Středulovi?

Těžko říct. Já myslím, že je jednoznačné, že někdo kolegům z deníku Blesk poskytl interní dopis, který upozorňoval pana předsedu Středulu na to, že nezaplatil členské příspěvky a že mu zaniklo členství. Tím mu samozřejmě dobrou službu neudělal, takže nějaký dílčí odpor tam můžeme vnímat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Polední publicistika s Tomášem Pancířem

Na druhou stranu je potřeba mít na paměti, že v dubnu 2022 dostal Josef Středula 90 procent hlasů na sněmu a byl jednoznačně bez protikandidáta zvolen do čela Českomoravské konfederace odborových svazů. Takže jeho pozice nepochybně je, alespoň v těchto oficiálních vyjádřeních, velmi silná.

Josef Středula byl členem vítkovické buňky Odborového svazu KOVO. Právě ta mu odeslala dopis o tom, že skončilo jeho členství. Ten dopis, jak jsme o tom před chvílí mluvili, unikl do deníku Blesk. Josef Středula v pondělí řekl, že částku zaplatil ještě předtím, než mu dopis přišel, ale že se mu platba vrátila zpátky. O čem všem toto může svědčit?

Je to zvláštní příběh. Je pravda, že předseda Odborového svazu KOVO Roman Durčo tvrdí, že se taková věc může stát, a že ve chvíli, kdy vám členství zanikne, zanikne i cesta pro členské příspěvky.

Pokud tedy Josef Středula poslal částku až poté, co mu členství zaniklo, tak peníze zkrátka neměly kam přijít. To je čistě byrokratická nebo administrativní záležitost a je možné, že to takto bylo.

Spíše je velká otázka, jak se stane, že předseda největší odborové centrály pět měsíců neplatí členské příspěvky. To je velmi pozoruhodná věc. Jestli je to skutečně jenom nějaké lajdáctví, jak Středula říká – že zapomněl obnovit trvalý příkaz nebo něco na ten způsob – tak to je možné, ale je to skutečně velmi zvláštní příběh.

Odboráři se chtějí ‚pobavit‘ o osudu jejich šéfa Středuly. Vedení se mimořádně sejde v pondělí Číst článek

Předpokládám, že musel před zrušením členství během těch pěti měsíců dostat několik výzev nebo upozornění na to, že členské příspěvky nezaplatil. Takže proč to skutečně nechal dojít takto daleko až do zrušení členství, je velká záhada. A nevím, jestli se to někdy skutečně dozvíme.



Středulovo lajdáctví

Josef Středula tedy přišel o pravomoci předsedy. Ty přešly na dva místopředsedy konfederace odborových svazů. Nového šéfa největší odborové centrály v Česku má 25. března zvolit sněm konfederace. Josef Středula už v pondělí řekl, že si chce říci o nový mandát. Dá se očekávat, že uspěje a že se vrátí do čela odborové centrály? Kdo by ho mohl případně nahradit?

Já upřímně řečeno nevím, kdo by ho mohl nahradit. Spíše bych v tuto chvíli očekával, že za tři týdny sněm Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středulu znovu zvolí a že se to celé odehraje na rovině nějakého lajdáctví a administrativní chyby, která tímto bude napravena.

Předseda odborového svazu KOVO Durčo, který by se nabízel jako možný nástupce Josefa Středuly, protože byl v poslední době velmi vidět kolem protestů proti vládní politice, otevřeně řekl, že nechce být šéfem konfederace. V tuto chvíli tak předpokládám, že se žádné velké drama neodehraje. Nicméně jsou to tři týdny a může se přihodit ledacos.



Kdo má v Českomoravské konfederaci odborových svazů v tuto chvíli největší vliv?

Je to nepochybně již zmiňovaný svaz KOVO, který je největší ze sdružených odborových organizací a ze kterého ostatně pochází nejen Josef Středula, ale i jeho předchůdce Milan Štěch.

Je to skutečně velký a zásadní odborový svaz, který sdružuje spoustu pracovníků v těžkém průmyslu, ať už na severní Moravě v ocelárnách nebo třeba v Boleslavi ve Škodovce. To je skutečně odborový svaz, který je zastoupen v mnoha velmi významných podnicích, které tvoří velkou část české ekonomiky, a je jednoznačně nejsilnější organizací.

Středula přišel o pravomoci předsedy odborových svazů. Své křeslo chce obhájit na mimořádném sjezdu Číst článek

Může v aktuální dění uvnitř Českomoravské konfederace odborových svazů hrát roli to, že někteří vlivní členové odborů by chtěli, aby byly odbory radikálnější? Může to celé vést k tomu, že nejsilnější odbory v Česku budou organizovat více razantnějších protestů i včetně stávek?

Je otázka, jestli to, co se přihodilo Josefu Středulovi, byla skutečně jen administrativní chyba, na kterou někdo upozornil, nebo to mělo být nějaké varování před tím, že by se měl chovat nějak jinak, než jak se choval dosud. To v tuto chvíli nevíme.

Nějaká vnitřní dynamika v takovéto organizaci jako je Českomoravská konfederace odborových svazů nepochybně existuje.

Na druhou stranu si myslím, že tu radikálnější odborovou pozici v poslední době zastává spíše Asociace samostatných odborů České republiky pod vedením Bohumíra Dufka, která se přidává k protivládním demonstracím kolem Jindřicha Rajchla a podobných kontroverzních postav.

Mám pocit, že to, že Josef Středula a Českomoravská konfederace odborových svazů je v tomto směru o něco umírněnější, konstruktivnější. A že jedná s vládou jaksi ochotněji, přestože také vyvolává různé protesty. Je to politika, kterou delegáti sněmu před necelými dvěma lety potvrdili tím, že zvolili velkou většinou bez protikandidáta Josefa Středulu do svého čela.

Jestli je to výzva k nějaké změně politiky, to v tuto chvíli nedokážu dohlédnout. Skoro si ale myslím, že se bavíme o zanedbání a administrativní chybě a že za tři týdny uvidíme volbu Josefa Středuly znovu do čela. A všichni se budou tvářit, že se nic nestalo.