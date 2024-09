Sečská přehrada bude několik měsíců částečně vypuštěná. Hladina klesne až o 5 metrů

Správci přehradu nevypustí úplně, ale změna bude dost výrazná. Na konci prázdnin byla Seč zaplněná ze 75 procent a hladina byla pět metrů pod maximem. V následujících dnech spadne ještě o dalších pět metrů.

Vodní nádrž Seč bude několik měsíců vypadat jinak. Povodí Labe ji nechá částečně vypustit, aby bylo možné opravit poškozenou zeď u hráze

Obklad vedle hráze je totiž poškozený. Aby se dělníci na místo vůbec mohli dostat, je nutné hladinu snížit. Bude potřeba pohlídat maximální odtok z nádrže, pokud by do Seče přitékalo větší množství vody, bude upouštět i přehrada Křižanovice níže po toku Chrudimky, aby dokázala vodu pojmout.

Opravit je potřeba betonový obklad, který kryje skálu u hráze a zabraňuje třeba odlamování balvanů, které by pak mohly způsobit problémy při ovládání nádrže. Ochranná zeď je vysoká skoro 28 metrů a dlouhá 40. Beton postupem času poškodilo počasí.

Až voda klesne, vyroste u skály několik pater lešení, stavbaři zeď opraví a zpevní. Ale budou muset i pod vodu, aby spravili trhliny, které zůstanou dole pod hladinou.

V těchto dnech vodohospodáři přehradu vypouští, samotná oprava by měla začít v říjnu a podle Povodí Labem by měly být sanační práce hotové do konce listopadu. Stát budou skoro 6 milionů korun.