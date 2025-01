Secesní divadlo v Mariánských Lázních se blíží k otevření. Město do něj bude investovat dál

V Mariánských Lázních končí stavební úpravy městského divadla. Během posledních měsíců se práce soustředily na opravu technického zázemí a odstranění problémů s vlhkostí, které ohrožovaly historickou budovu. Umístění divadla na místě bývalého rybníka, se projevilo na stavu zdiva a dalších konstrukčních prvků. Mariánské Lázně 23:51 13. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Městské divadlo v Mariánských Lázních | Foto: Pavel Halla

Opravy si vyžádaly investice ve výši 3 miliony korun, přičemž půl milionu pokryla dotace od Karlovarského kraje. Kromě šaten a zdiva bylo nutné očistit dlažbu, položenou v 70. letech minulého století. Výmalba interiéru a revize elektřiny byly nedílnou součásti oprav.

O rekonstrukci hovoří ředitelka divadla Alena Havrdová a místostarosta Samuel Zabolotný. Reportáž připravil Zdeněk Trnka

Podle místostarosty Samuela Zabolotného se řemeslníci při opravách soustředili na vybrané provozní zázemí divadla. Velká část objektu, včetně hlediště zůstává beze změn ve velmi dobrém stavu.

Stavební práce jsou sice téměř u konce, ale divadlo čeká ještě náročný úklid. Jemný prach z renovace pokryl téměř celý objekt a jeho odstranění bude vyžadovat značné úsilí zaměstnanců. K prvnímu představení, které se uskuteční 5. března, musí být vše připraveno.

Město plánuje další investici, aby snížilo náklady na provoz. „Chceme se vrhnout do přípravy projektové dokumentace na energetické zhodnocení budovy, to znamená opravu fasády, oken a dveří, aby byl provoz divadla co nejméně nákladný,“ doplnil Zabolotný.