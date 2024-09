Spor o dětská hřiště v Aši: Zrušit, nebo zachovat?

Obyvatelé Aše na Chebsku se rozdělili v otázce zachování dvou dětských hřišť v lokalitách Dlouhá a Karlova ulice. Zatímco obyvatelé Dlouhé ulice žádají jejich opravu a zachování, lidé z Karlovy ulice usilují o jejich zrušení. Diskuze, která se kolem hřišť rozpoutala, ukazuje na různé názory a problémy, které hřiště v jednotlivých lokalitách přinášejí. Aš 22:31 7. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Město Aš situaci na obou hřištích řeší | Zdroj: Andrea Strohmaierová

Hřiště v Karlově ulici, které se nachází v bezprostřední blízkosti panelových domů, je pro místní obyvatele zdrojem dlouhodobé nespokojenosti. Vadí jim nejen hluk, ale také vandalismus a nepořádek, které s provozem hřiště spojují.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podrobnosti uslyšíte v reportáži Andrey Strohmaierové

Někteří z obyvatel, jako paní Ivana, žádají o jeho zrušení. „Pět let se tady nedá v klidu žít. Mám to hřiště devět metrů od oken, míče lítají do oken, stromy se lámou. Jsem pro zrušení. Dělá to určitá skupina lidí a nějaký napomenutí vůbec nefunguje.“ říká paní Ivana.

Stejný názor sdílí i další obyvatel Karlovy ulice, pan Vladimír, který si stěžuje na hluk a rušení domácí pohody: „Ať to zruší a udělají parkoviště, bude klid. To jsou strašné rány, to se nedá ani koukat na televizi.“

Dlouhá ulice: Oprava místo rušení

V Dlouhé ulici jsou obyvatelé s hřištěm naopak spokojeni a požadují jeho zachování a rekonstrukci. „Nevadí mi to hřiště a děti mají mít možnost si někde hrát,“ sdílela svůj názor paní Eva. Podle obyvatel je pro jejich komunitu také důležité, aby měl areál správce.

‚V létě tam bude až 70 stupňů.‘ Máj sklízí kritiku za hřiště na střeše, chce přidat mlhoviště a hlídat teplotu Číst článek

Místní samospráva na žádosti obyvatel Dlouhé ulice už zareagovala. Podle místostarosty Pavla Mataly z Hnutí za Aš byly nebezpečné herní prvky odstraněny a město plánuje jejich opravu v příštím roce. „Došlo k dílčím činnostem, nebezpečné prvky byly odstraněny, a v tuto chvíli poptáváme firmu, která zrekonstruuje a opraví herní prvky,“ uvedl místostarosta.

Co bude dál?

Město Aš situaci na obou hřištích řeší. Podle místostarosty Mataly existuje vysoká pravděpodobnost, že dětské hřiště v Karlově ulici bude zrušeno. „Ony jsou tam dvě hřiště, jedno na míčové hry a jedno pro malé děti. To druhé s největší pravděpodobností zrušíme,“ uvedl Matala s tím, že město nyní zvažuje, jak by bylo možné prostor využít – buď pro parkoviště, nebo jako odpočinkovou zónu s lavičkami.

V Dlouhé ulici se naopak město soustředí na rekonstrukci hřiště. Plány zahrnují opravu herních prvků, aby byly bezpečné a funkční pro místní děti. Celkové řešení situace na obou hřištích by mělo být dokončeno v průběhu příštího roku.