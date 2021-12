Výběr z médií: verdikt kvůli Airbnb, končící platnost covid certifikátů a želvy v českých rybnících

V českém tisku se v pátek dočtete, že společenství vlastníků nesmí zakazovat krátkodobé pronájmy. Informují o tom Hospodářské noviny. Pokud si někteří nepřijdou pro posilovací dávku očkování proti koronaviru, aplikace Tečka jim zčervená, píšou Lidové noviny. A Mf Dnes se věnuje želvám v českých rybnících. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:03 10. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Airbnb je webová služba zprostředkující pronájem ubytování (ilustrační foto) | Foto: TeroVesalainen | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Mf Dnes

Mf Dnes se věnuje želvám v českých rybnících. Konkrétně želva nádherná - tedy druh pocházející z Ameriky - se vyskytuje ve volné přírodě stále častěji. Lidé je chovají jako domácího mazlíčka. A když se už o ně nechtějí starat, vypustí je ven. Tam ale tyto invazivní želvy vytlačují jiné druhy.

Lidové noviny

Pro posilující třetí dávku očkování zatím nepřišly statisíce lidí, kteří už tuto možnost mají. Od začátku roku prvním z nich vyprší očkovací certifikát, a pokud nepřijdou pro další dávku, aplikace Tečka jim zčervená. Podle Lidových novin se to v tuhle chvíli týká 200 tisíc lidí.

Deník

Deník upozorňuje na neobvyklý případ, který řeší plzeňský okresní soud a věznice. Souzený muž totiž v průběhu řízení prochází změnou pohlaví na ženu. Za trestný čin mu hrozí nepodmíněný trest vězení. V případě odsouzení by vězeňská služba musela vyřešit, jestli skončí v ženské, nebo mužské věznici. Rozhodlo by zřejmě to, v jaké fázi změny pohlaví by byl.

Hospodářské noviny

Společenství vlastníků nesmí zakazovat krátkodobé pronájmy. Aktuálního rozhodnutí odvolacího Vrchního soudu v Praze si všímají Hospodářské noviny. Soudce tak otočil předchozí verdikt. Na soudy se obrátil majitel, který pronajímal svůj pražský byt přes Airbnb. Společenství vlastníků si totiž odhlasovalo, že s tím musí souhlasit všichni vlastníci bytů v domě.

Právo

S novým jízdním řádem vlaků podraží od neděle i ceny jízdného. Informuje o tom deník Právo. Kromě Českých drah zdražuje RegioJet, Arriva i Leo Express. Všichni zatím jen o inflaci. Kvůli rostoucím cenám energií ale zřejmě budou muset zvednout ceny i další dopravci.