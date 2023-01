V Předlicích se propadl strop v bytě. ‚Říkali, že je to nově spravené,‘ vadí muži, jehož děti se zranily

„Provalil se strop, spadla na nás prkna, veškerá suť, co tam byla. Přijeli záchranáři, hasiči i policie. Strhli trochu ten strop, aby viděli, co se tam dělo,“ popisuje Martin Kocaj, který bydlel v bytě v ústecké Mahenově ulici, kde se z 1. na 2. ledna propadl strop.

V bytě bydlel s partnerkou a třemi dětmi. „Děti měly naraženou nohu, ruku. Nechali jsme v bytě veškerý nábytek, pomůcky pro děti do školy – nevíme, co máme dělat. Jsme teď jak bezdomovci,“ dodává Kocaj.

Podle Martina Kocaje byli ujištěni, že byt je v pořádku, i když byly podle něj na stropě vidět problémy. „Ptal jsem se, co s tím stropem, a on mi řekl, že to nespadne – že je to všechno nově udělané. My jsme si tam nalepili pár stropnic, ale tu bouli jsme nechali otevřenou,“ popisuje.

‚V lednu tam už neměli být‘

Dům s několika byty patří firmě, která má sídlo v Praze. Budovu spravuje Zuzana Řeháková. Míra poškození podle ní nebyla tak závažná.

„Ty fotky, které jsou pořízené, jsou pořízené až po tom, co strop strhli hasiči. Situace nebyla vůbec taková, jak je prezentována,“ vysvětluje Řeháková.

Navíc podle ní dlužila rodina Martina Kocaje nájem. „Jejich podmínky na vrácení bytu padají, protože porušili nájemní smlouvu už v prosinci. V tom bytě v lednu už neměli co dělat,“ dodává Zuzana Řeháková.

Miroslav Brož ze sdružení Konexe ale upozorňuje, že rodina Martina Kocaje nájem uhradila, a to 3. ledna.

„My jsme zanalyzovali tu smlouvu a zjistili jsme, že platební termín byl skutečně 25. prosince. V té smlouvě je ale pak napsáno, že je tam 10denní lhůta, kdy se zpožděním, ale bez sankce je možné nájem doplatit,“ vysvětluje.

Hledá se nové bydlení

Miroslav Brož teď pomáhá rodině sehnat náhradní ubytování. Podle Lenky Jaremové z ústeckého magistrátu by se měl postarat vlastník domu, ve kterém původně rodina bydlela.

„Pokud jsou tam lidé v pronájmu a řádně platí nájem, tak z mého pohledu má toto řešit pronajímatel. To znamená, že majitel bytu by měl okamžitě zjednat nápravu – opravu a tak dále,“ dodává Jaremová.

Rodina Martina Kocaje teď bydlí v jednom pokoji u jeho otce, který je těžce nemocný. V jedné místnosti tak žije šest lidí.