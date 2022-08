Jak na řidičskou zkoušku s tělesným hendikepem? Auto ovládá hlas a joystick, příprava stojí miliony

Jen ojedinělý počet lidí s tělesným hendikepem složí ročně v autoškolách podle ministerstva dopravy povinnou řidičskou zkoušku. A právě to se v pátek v Přelouči na Pardubicku povedlo mladému muži ze Slovenska. Má zdravotně postižené horní končetiny, a co nezvládne rukou, to umí se svým pravým loktem. Auto s automatickou převodovkou tak místo volantu ovládá speciálně vytvarovaným joystickem a také hlasovými povely.

Přelouč 22:32 19. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít