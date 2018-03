8. 3. 2013 |Gabriela Hauptvogelová |Regiony

Město Ústí nad Labem bude opravu fotbalového stadionu za více než 168 milionů splácet mostecké firmě Metall Quatro deset let. Zastupitelé včera schválili smlouvu. V diskuzi někteří lidé upozornili na to, že město možná bude muset Hutním montážím zaplatit více než 600 milion korun za Mariánský most. Proti rozsudku okresního soudu se Ústí nad Labem odvolalo.