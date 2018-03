25. 9. 2011 |Tereza Bartůňková, Martina Maňasová |Zprávy z domova

Premiér Petr Nečas by raději zachoval daňové zvýhodnění stravenek, musela by na tom ale panovat shoda celé vládní koalice. Uvedl to v České televizi. Ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09 ale v rámci daňové reformy navrhl, aby zaměstnanci místo stravenek dostávali třítisícový daňový bonus.