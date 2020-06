Na švihovském hradě vrcholí opravy vzácného renesančního stropu, které trvají od 90. let

Renesanční kazetový strop v tanečním sále švihovského hradu bude kompletně opravený. Restaurátoři na něm začali pracovat v 90. letech minulého století, pak ale byly práce přerušeny. K renovaci se vrátili až po více než dvou desetiletích. Jak práce pokračují zjišťoval Český rozhlas Plzeň. Švihov 12:54 27. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednotlivé části kazetového stropu restauratéři instalují zpět do sálu | Foto: Jitka Englová | Zdroj: Český rozhlas Plzeň

Jednotlivé části kazetového stropu se postupně instalují zpět do sálu. „My se snažíme doplňovat jen tam, kde retušujeme. To znamená, kde je zjevné, co lze doplnit. Hypotetické rekonstrukce neděláme,“ uvedl restaurátor Josef Čoban, který společně se svojí dcerou Hanou Čobanovou pracuje na obnově stropu.

Tehdejší autoři podle Josefa Čobana příliš neřešili, z jak silných prken jednotlivé kazety byly. Pro ně byl důležitý líc, který byl opracovaný do roviny.

„Některá prkna byla výrazně tenčí a mnohdy se v lepení rozpojovala. Oni tam totiž kupodivu nedávali dřevěné kolíky a lepili to jen na střih. Hodně si věřili. My jsme tedy museli po rozebrání desky slepit a v místech, kde hrozilo rozpojení, jsme vkládali dřevěné dubové motýlky,“ vysvětlil restaurátor.

Jednotlivé části kazetového stropu postupně restaurátoři Josef Čoban a Hana Čobanová instalují zpět do sálu | Foto: Jitka Englová | Zdroj: Český rozhlas Plzeň

Alegorie lidských ctností u umění

Výjevy na kazetovém stropu představují alegorii lidských ctností, jako je například víra, síla, čistota nebo statečnost. Zobrazeno je tu i sedm svobodných umění. „Tam jsou zastoupeny rétorika, dialektika či astrologie, a to jsou velice dobře zachovaná pole. Takže jsou i pro návštěvníky poměrně dobře čitelné,“ popsala Hana Čobanová.

Strop se opravoval po částech a poslední renovace byla přerušená v 90. letech 20. století. „V roce 1997, kdy stát měl nějaké ekonomické problémy, tak byly práce na blíže nespecifikovanou dobu pozastaveny. Jenže potom do toho vstoupily povodně, bouře Kyrill rozházel část střechy a my jsme nastoupili až po 21 letech,“ uzavřel Josef Čoban.

Poslední opravená deska by se měla na strop tanečního sálu vrátit na jaře příštího roku. Prohlídky hradu Švihov, i přes pokračující restaurátorské práce, se konají bez omezení.

