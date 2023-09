U státnic nevěděli, kdo jsem. Možná to bylo lepší, říká vystudovaný inženýr a fotbalista Provod

Být profesionálním sportovcem a zároveň studovat vysokou školu není jednoduché. Náročnou kombinaci zvládl reprezentační záložník Lukáš Provod, který v závěru minulé sezony získal inženýrský titul. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport fotbalista pražské Slavie řekl, kdy se před státnicemi nejčastěji učil, nebo jak jeho spoluhráči vnímali to, že se místo volna ponořil do četby studijních materiálů. Praha 15:21 6. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Provod | Zdroj: Profimedia

Lukáši, proč jste na vysoké škole studoval ekonomii?

Chodil jsem na sportovní gymnázium a snažil jsem se pokračovat v podobném duchu a studiu, že tam jsou nejobecnější a typická témata, která řeší člověk každý den. Vybral jsem si ekonomii.

Spadl z vás tlak, když jste udělal státnice?

Určitě ano. Studium nebylo za celou dobu extrémně náročné. Spíš je to o morálce a vůli chodit do školy. Často je to o tom, že když se jede na soustředění, tak se člověku nechce. Radši bych si pustil film, ale musím vytáhnout učení a učit se. Konec byl nejnáročnější za celou dobu, protože na státnice toho bylo opravdu hodně. Navíc jsme v té době měli finiš ligy a reprezentaci.

Paradoxně mi reprezentace pomohla, protože byl jen jeden trénink denně a jinak jsme byli celý den zavření na hotelu. Využil jsem tak čas lépe, než kdybych byl doma. Jsem rád, že to mám za sebou a že vědomosti, které jsem se bifloval, můžu pustit z hlavy.

Vnímali spoluhráči kolem vás, že studujete vysokou školu?

Nějakým stylem to určitě vnímali, protože před státnicemi jsem se cestou ze zápasů učil v autobuse. Občas se mě zeptali, co to čtu. V reprezentaci si z toho spíš dělali srandu. Vláďa Coufal se mě ptal, jak je to složité. Říkal jsem klukům, jak to krásně vyšlo. Hráli jsme v Černé Hoře, domů jsme přiletěli v půl jedné ráno a já druhý den ve dvanáct hodin šel na státnice. Občas jsem se klukům stranil, ale chápali to.

Věděla komise u státnic, kdo je Lukáš Provod?

Přišlo mi, že ne. Sám jsem doufal, že trochu přihlédnou k tomu, že jsem krátce před státnicemi přiletěl z Černé Hory. Vůbec na to nereagovali. Diplomovou práci jsem psal na téma talent a management ve fotbalovém prostředí. Zabýval jsem se rozvojem mladých hráčů v Česku a přišlo mi, že je zajímá hlavně to téma, protože na ekonomické škole nemají tolik fotbalových témat. Při obhajobě je to zajímalo, ale nevěděli, kdo je Lukáš Provod. Možná to bylo dobře.

Chcete se po skončení profesionální kariéry věnovat oboru, který jste vystudoval?

Nevím. Doufám, že před sebou mám ještě hodně let fotbalu a to asi hodně těch věcí zapomenu. Určitě je to ale nějaký směr, který by mě bavil a mám k němu vlohy. Až čas ukáže, jestli to tak bude.