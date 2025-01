Studium na prestižních zahraničních univerzitách? Nadace opět nabízejí stipendia pro studenty

Cambridge, Oxford, Harvard a další prestižní univerzity jsou pro některé pouze snem. Studium na nich je velmi drahé, má to ale řešení. Existují totiž různé stipendijní programy, které stovkám nadaných českých studentek a studentů takové vzdělávání v zahraničí umožňují. A přihlašování do nich je v polovině ledna v plném proudu. Reportáž Praha 7:00 12. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Díky stipendijním programům se mohou studenti přihlásit ke studiu třeba na prestižním Oxfordu | Zdroj: DPphoto / Profimedia

„Že chci studovat v zahraničí, jsem si rozmyslela během pandemie koronaviru, kdy jsem si uvědomila, že mám taky tu možnost,“ říká Patricie. Studuje anglickou literaturu a lingvistiku v Yorku za podpory rodinné nadace Kellnerových.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Terezy Hübscherové

Ta v lednu a v únoru přijímá žádosti o stipendium pro následující akademický rok. Pro nadané studenty v Česku, kteří chtějí studovat bakalářské programy v zahraničí, má k dispozici asi 17 milionů korun.

„Náklady se velmi liší. Požadujeme, aby je studenti skládali z více zdrojů. Něco musí přispět rodina, něco musí zaplatit student sám, i kdyby šlo jen o peníze z letní brigády. Očekáváme také, že si podají žádost u více nadací a také žádost o univerzitní stipendium,“ říká výkonná ředitelka Nadace Tereza Bůžková.

2:03 Harvard i Cambridge. Nadace pomáhají českým studentům hradit školné na prestižních univerzitách Číst článek

Nadace Kellnerových po stipendistech zároveň chce, aby do 15 let od ukončení studia, třeba doktorského, tři roky pracovali buď ve svém oboru v Česku nebo na něčem, co obohatí českou společnost.

Podobná stipendia na bakalářské i magisterské studium nabízí i Bakala Foundation. Přihlášky přijímá do 15. ledna a mezi vybrané uchazeče rozdělí finanční podporu ve výši 6 milionů korun.

„Máme celou řadu kritérií, naše přihláška je velmi rozsáhlá. Samozřejmě jsou kritériem akademické výsledky, potom nám jde o aktivity nad rámec běžného studia na školách a gymnáziích. Dále studenti píší esej a odevzdávají jeden až dva doporučující dopisy,“ přibližuje požadavky manažerka projektu Jana Wittbergerová.

Vynikat v určité oblasti

Vzhledem k tomu, že jsou jednou z podmínek výsledky ve škole, často si prý studenti myslí, že by měli vynikat ve všech oblastech. Tak to ale není. Nadace hledají někoho, kdo má opravdu zájem o specifickou oblast a věnuje se jí nad rámec studia na střední škole.

Sociální stipendia pro studenty se nerozšíří, nechtěl to Stanjurův resort. Na pomoc dosáhne jen 400 lidí Číst článek

Stipendijní programy pro studium v zahraničí pro bakalářské, magisterské i doktorské programy nabízí i Dům zahraniční spolupráce, který spadá pod ministerstvo školství.

„Program Aktion, postavený na spolupráci mezi Českem a Rakouskem, poskytuje stipendium pro přípravu závěrečných prací. Ale také peníze na různé výzkumné pobyty a letní jazykové školy,“ popisuje Martina Nevolná.



Dům zahraniční spolupráce poskytuje stipendia i pro akademiky a vysokoškolské pedagogy – třeba na jejich výzkum a přednáškové pobyty. A různé formy studijních stipendií rozdělují na základě vlastních podmínek i samotné zahraniční univerzity. Podle nejnovějších dat UNESCO studovalo v roce 2022 dlouhodobě v zahraničí 10 842 studentů.