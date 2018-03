výbuch plynu

27. 3. 2015 |Lenka Kabrhelová |Zprávy ze světa

V New Yorku se zřítil čtyřpatrový dům poté, co v něm explodoval plyn. Mohutný požár, který budovu zachvátil, se rozšířil i na několik okolních domů. Některé se pak zřítily. Neštěstí se obešlo bez obětí na životech. Do boje s plameny nasadily úřady více než dvě stovky hasičů.