Výslechy na dálku z bezpečných místností. Policie spouští testovací projekt Pol Point

Policisté ve Středních Čechách připravují systém takzvaných Pol Pointů. V budoucnu díky nim chtějí vyslýchat lidi z jediného centrálního místa, které může být napojené přes video na Pol Pointy v různých obcích v kraji. Pilotní projekt začne fungovat v pondělí v obci Karlštejn na Berounsku. Lidé odtud budou moct hlásit trestné činy do krajského ředitelství v pražské Zbraslavi. Praha 9:43 30. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pol Point Středočeské policie | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Tady máme nainstalované videokonferenční zařízení, které umožňuje v rámci naší vnitřní sítě propojení s polpointovým zařízením, kde může občan sdělovat své problémy,“ říká vedoucí informačního odboru krajské policie Jaroslav Junek a představuje modelový případ s figurantem.

Týranou dívku vyslýchali policisté na dálku. Videokonference není tak traumatizující a šetří čas i peníze Číst článek

„Máme tam připraveného občana, který nahlásí krádež vozidla. Figurant stojí před takzvanou bezpečnou místností, zhruba dvacet kilometrů od policejní stanice. Dovnitř za ním nikdo další nemůže, on naopak může odejít kdykoliv,“ říká Junek.

„Občan se jenom posadí a nemusí vůbec nic dělat. Máme bezpečnostní kamery, kterými si hlídáme celý prostor,“ vysvětluje.

„Dobrý den, s jakým problémem přicházíte?“ „Dobrý den, Kadlec, bydlím tady na Karlštejně a v noci mi byl ukraden vůz,“ probíhá simulovaná konverzace.

Oběti domácího násilí

Poté si policista na počítači otevře informační systém, do kterého zapisuje výslech, pokračuje krajský ředitel policie Václav Kučera. „Současně má přístup k evidencím, aby mohl ztotožnit osobu, může si vyhledávat další informace a rovnou s tím pracovat.“

„Z této místnosti nic, žádný papír, neodchází. Odchází digitální nahrávka a digitální zápis do místa nebo policistům, kteří se pak konkrétně touto činností zabývají,“ popisuje Kučera systém.

Lidé v Karlštejně tak na dálku mohou podat podnět policii třeba v Kladně. Do budoucna by se k operátorovi mohli připojovat také lidé z vlastního telefonu nebo počítače.

Pol Point Středočeské policie | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nabízí to zejména prostor pro osoby, které nám neoznamují trestnou činnost, protože návštěva policie je pro ně sekundární viktimizací. Nepůsobí jim to dobře, může to být neplacení výživného, týrání v rodině, kdy se ten týraný partner z domu nedostane,“ říká Kučera.

Pilotní projekt Pol Point bude fungovat rok. Pokud se osvědčí, mohl by být rozšířený do budov úřadů i v dalších obcích. Fungovat by měl 24 hodin denně.