40 miliard se v rozpočtu najde, míní poslanec. Letos se nenašly ani na povodně, namítá ekonom

Vládní návrh rozpočtu na příští rok kritizuje opozice i Národní rozpočtová rada, podle které v něm chybí až 40 miliard korun. Ekonom Jan Pavel, který je jejím členem, soudí, že stát si s takto vysokou chybějící částkou neporadí snadno. „Výbor rozpočtové prognózy přijal rozpočet jako realistický," oponuje v pořadu Pro a proti poslanec hnutí STAN Jan Kuchař, který je členem sněmovního rozpočtového výboru. Pro a proti Praha 16:02 29. října 2024

Podle Národní rozpočtové rady chybí ve vládním návrhu rozpočtu až 40 miliard korun (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Tato vláda často mluví o rozpočtové odpovědnosti. Je odpovědné, když ale nebere v potaz kritiku, že rozpočet nemusí sedět o 40 miliard korun?

Kuchař (STAN): Výbor rozpočtové prognózy, který je druhým nezávislým orgánem, přijal rozpočet jako realistický. Jde o pohled na danou situaci. Těch 40 miliard korun, o kterých se bavíme, je včetně změn, na kterých jsme se shodli.

Když se podíváme na všechny výhrady k návrhu rozpočtu na příští rok, tak nejsou ty miliardy, které můžou chybět, vzhledem k objemu celého státního rozpočtu sumou, se kterou se stát v příštím roce hravě poradí?

Pavel: Nejsou a lze to poměrně jednoduše demonstrovat na letošním roce. Letos přišly povodně a stát se domnívá, že potřebuje na pokrytí škod 30 miliard korun. Bavíme se o menší částce, než je 40 miliard korun, které jsme v rozpočtu identifikovali.

Ve své podstatě stát nebyl schopen ze stávajících výdajů uvolnit žádné významnější prostředky na odstraňování škod. Musel jít do Poslanecké sněmovny a nechat si schválit navýšení výdajů. Jak mohu věřit v argumentaci, že příští rok to problém nebude?

Tím se vracíme k otázce důvěryhodnosti návrhu rozpočtu na příští rok. Pane poslanče, nemáte obavu, že ho vetuje prezident Petr Pavel?

Kuchař (STAN): Panu prezidentovi nevidím do hlavy. Jeho ekonomičtí poradci mohou mít určité výhrady. Může se to stát. V ten moment budeme muset reagovat a rozpočet předělávat. Ale já věřím, že do třetího čtení bude rozpočet v relevantních číslech, aby se toto nestalo.

Jak byste hájil rozpočet, který čelí kritice rozpočtové rady?

Kuchař (STAN): Národní rozpočtová rada je pro mě ekonomická autorita, takže ji neberu lehkou váhu. Věřím, že v průběhu projednávání rozpočtu se vypořádáme se všemi připomínkami.

Pane profesore, nezmírnila vaši kritiku podobná odpověď, která přišla i od ministerstva financí?

Pavel: Nezmírnila. Ale jsem rád, že se naším stanoviskem politici zabývají. Nicméně podstata problémů, které tam jsou identifikovány, se nijak nemění. Očekávali bychom, že se bude diskutovat, ale zatím se ten problém bagatelizuje.

Kuchař (STAN): Určitě ho nebagatalizujeme. Náš klub se těmito připomínkami velmi zaobírá a myslím si, že budeme schopni na ně reagovat ve druhém čtení. Rozpočet je v současné chvíli sestaven tak, aby konsolidoval veřejné prostředky a zároveň, aby byly vymezeny jasné mantinely schodku.

Emisní povolenky?

Dovedete si představit, že by poslanci návrh upravili tak, aby zohlednil vaše připomínky?

Pavel: Dovedu. Ale z našeho pohledu není respektován princip rozpočtování podle platné legislativy, pokud se třeba bavíme o dotacích na obnovitelné zdroje nebo nepedagogických pracovnících.

Pokud se v rámci základního limitu rozpočtu, který je schválen, přesunou prostředky z nějaké jiné výdajové položky do těchto, tak potom by to byla náprava problému. A pokud se bavíme o emisních povolenkách, tak jsme byli velice překvapeni, že se tam číslo příjmů 30 miliard vůbec objevilo.

Když se podíváme na rok 2023 rozpočtováno bylo necelých 33 miliard a inkasováno necelých 19. Pro letošní rok se v rozpočtu počítá dokonce s 41 miliardami, ale budeme rádi, když se vybere 15 až 16 miliard korun.

Kuchař (STAN): Emisní povolenky mají nějaké rozpětí. Osobně bych se držel u spodní hranice kolem 16 až 17 miliard korun. Každopádně horní hranice, což je predikce ministerstva životního prostředí, byla přes 30 miliard korun. Ministerstvo se rozhodlo pro to vyšší číslo a to já respektuji.

Celý záznam pořadu si poslechněte v audiozáznamu v úvodu článku.