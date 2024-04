Jurečka: Pokud by se reformu důchodů nepovedlo prosadit, byla by to pro společnost největší chyba

Po konsolidačním balíčku chce vládní koalice prosadit i důchodovou reformu. Na programu ji má v úterý vláda. Poté zamíří do Sněmovny. Opozice nesouhlasí se zásadními změnami, tedy zvyšováním odchodu do důchodu nad 65 let a úpravami výše penzí. „Bylo by snazší důchodovou reformu nedělat a tvářit se, že vše je zalité sluncem. Ale tak to prostě není,“ brání reformu v rozhovoru pro Radiožurnál ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. Rozhovor Praha 11:16 30. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marian Jurečka (KDU-ČSL) na sjezdu ODS | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pokud projde prodlužování důchodového věku nad 60 let, připomeňte, kdo budou lidé, kterých se to bude týkat poprvé a kdy se tu hranici dozví?

Už teď máme platnou úpravu, která stále posouvá hranici věku odchodu do důchodu. Tento princip se zastaví pro muže v roce 2030 a pro ženy zhruba v roce 2033 nebo 2034. To znamená pro ročníky narození 1965 a výše budeme už v tomto návrhu zákona stanovovat na základě dat Českého statistického úřadu posun hranice věku odchodu do důchodu.

I hnutí ANO jsem na začátku prosince požádal o připomínky, do dnešního dne neposlali ani čárku. Případné dohody ještě můžeme do návrhu promítnout, komentuje Jurečka (KDU-ČSL) kritiku opozice

Posun bude v řádu měsíců, maximálně mezi ročníky se hranice posune o dva měsíce. Dnes na základě dat Českého statistického úřadu vidíme na ročníky narození až do roku 1972, kde dojde k posunutí hranice věku odchodu do důchodu o sedm měsíců.

Zpřísní se tedy výpočet nově přiznaných důchodů, a to od roku 2026. Znamená to tedy, že důchodce by měl v roce 2035 asi o 2000 korun měsíčně méně než podle současného systému. Není to příliš přísné?

Nové důchody, které vyměřujeme v posledních letech, významně rostou. Průměrný nárůst by byl v příštích deseti letech zhruba o 12 tisíc korun. Takto bude průměrný nárůst nového důchodu v průměru o 10 tisíc korun, což je velmi slušný, velmi solidní nárůst výše důchodů. A připomínám, že všechny důchody současné i budoucí budou vždycky valorizované o inflaci a o jednu třetinu růstu reálných mezd.

Opozice ty dvě zásadní změny, tedy růst důchodového věku a přísnější výpočet nových důchodů, velmi výrazně kritizuje. Budete s hnutím ANO ještě jednat nebo se spolehnete na to, že svůj vládní návrh prosadíte většinou ve Sněmovně?

V loňském roce jsem s opozicí jednal celkem na deseti jednáních. I hnutí ANO jsem poslal celý návrh důchodové reformy na začátku prosince a požádal jsem je o připomínky. Do dnešního dne neposlali ani čárku a ani za poslední dva a půl roku nepředstavilo hnutí ANO žádný konkrétní návrh, jak by upravili průběžný pilíř, aby garantoval spravedlivé, důstojné důchody i pro budoucí generace.

Pokud hnutí ANO cokoliv navrhne vždycky, jsem ochoten si s nimi sednout k jednání. Do druhého čtení máme zhruba tři a půl měsíce času. Ještě můžeme případné změny a dohody promítnout. Byl bych za to rád.

A variantu, že by se důchodovou reformu nakonec vůbec prosadit nepovedlo, považujete za vyloučenou?

To by byla největší chyba pro naši společnost. Před volbami jsme ve volebním programu jasně řekli, že důchodovou reformu tato země potřebuje a že proto ji musíme udělat. Víte, pro mě jako pro politika by bylo daleko snazší ji nedělat, strčit hlavu do písku a tvářit se, že je všechno zalité sluncem a že je to všechno super. Ale tak to prostě není.

Tady je obrovský problém, že důchodový průběžný systém se dostává do obrovských deficitů a v budoucnu by buď musela některá vláda začít důchody významně snižovat, nebo by musela významně začít zvyšovat daně a odvody. A já myslím, že ani jedno, ani druhé v zásadě nikdo v této společnosti nechce.

Ještě jedna věc. Do důchodu by dřív podle vašeho návrhu mohlo odcházet asi 120 tisíc lidí z náročných profesí. Ten seznam je už uzavřen nebo se ještě může změnit?

Ano, to je důležitá poznámka, protože tím, že posuneme hranici věku odchodu do důchodu, tak je zároveň potřeba, abychom pamatovali na lidi, kteří dělají těžkou a náročnou práci, kde dochází k opotřebení jejich zdraví a nemohou vydržet tak dlouho pracovat.

Proto do důchodové reformy dávám návrh, který pamatuje i na náročné pozice, aby tito lidé mohli odejít o pět let dříve bez krácení. Výčet pozic se dneska vztahuje zhruba na těch 120 tisíc lidí.

Ale jasně říkám, že ministerstvo zdravotnictví, které nám tuto část důchodové reformy dodalo, protože oni jsou ti, kteří mají pod sebou na starosti významná rizika, která ovlivňují lidské zdraví a kvalitu života, ještě bude pracovat na vyhodnocování dat a poznatků i v budoucnu.

A pokud se ukáže za půl roku, za rok nebo za dva, že je další skupina rizik, která by tam měla být zahrnuta, tak jsem jasně říkal a deklaroval odborům i zaměstnavatelům, že jsme připravení ji tam v budoucnu doplnit.