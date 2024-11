Cena čokolády stoupá, dražší jsou i adventní a vánoční čokoládové figurky

Redaktoři Českého rozhlasu prolistovali nabídku kamenných i online supermarketů. Čokoládový Mikuláš, perník, jedna menší čokoláda a pár mandarinek vyjde na asi 120 korun. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ceny poskočily nahoru o jednotky procent.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Redaktoři Českého rozhlasu zjišťovali, o kolik stoupla cena čokolády

Český statistický úřad uvádí, že za jednu tabulku mléčné čokolády jsme v září 2023 dali průměrně 25 korun, v roce 2024 to bylo víc než 30 korun. Obchody - třeba Kaufland nebo Globus - uvádějí, že cena je vyšší kvůli tomu, kolik stojí základní suroviny, stejně to podle své mluvčí vidí i řetězec Tesco.

Podle analytika společnosti XTB Jiřího Tylečka je po kakau celosvětová poptávka. A stoupá také cena másla. V říjnu 2024 stála jedna kostka v obchodech průměrně 69 korun, nejvíc od začátku roku. Pro srovnání - v říjnu 2023 mohli podle údajů Českého statistického úřadu lidé jedno máslo koupit v průměru o 18 korun levněji.

Analytik Jiří Tyleček si nemyslí, že by ceny do Vánoc ještě klesly. Šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza na druhou stranu nepředpokládá, že by se ještě zdražovalo. Kdo chce příznivější cenu, měl by se podle něj zaměřit na slevové akce.

Levnější oproti roku 2023 je například cukr krystal nebo hladká pšeničná mouka.