Cena másla je na hranici únosnosti, proto je tak často v akci, míní agrární analytik

Ceny másla rostou i v rámci slev, potvrzuje to analýza letáků sedmi obchodních řetězců, kterou zveřejnila Česká distribuční. V říjnu bylo máslo ve slevových akcích o 43 procent dražší než před rokem. Český statistický úřad publikoval data z českého trhu – podle nich běžná kostka másla o hmotnosti 250 gramů stála v průměru 68,8 korun, o třetinu více než před rokem. „Mléčného tuku je málo," vysvětlil Radiožurnálu agrární analytik Petr Havel. Rozhovor Praha 21:03 11. listopadu 2024

Statistická data potvrzují to, co každý z nás vidí v obchodech. Ministr zemědělství v neděli řekl, že za zdražování másla může část velkých mlékáren a prodejců, kteří se snaží využít či zneužít situaci na trhu před Vánocemi. To v pondělí odmítl předseda Českomoravského svazu mlékárenského i šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu. Kdo podle vás za zdražování másla může?

Rozklíčovat příčinu bude složité. Svůj díl viny na tom mají všechny články výrobního řetězce, což znamená zemědělci, potravináři a obchodníci. Jejich vícenáklady, které promítají do svých produktů, mají své opodstatnění. Kdybych měl říct dva možná i největší důvody pro zdražování, tak je to nedostatek mléčného tuku v celé Evropě.

Rozhovor o zvyšování cen másla s agrárním analytikem Perem Havlem v pořadu Odpolední publicistika moderoval Tomáš Pancíř

Pan ministr to neříká, ale dále má vliv na zdražování skutečnost, že už třináct měsíců po sobě roste cena vstupní suroviny - mléka. Každý měsíc roste o pár desetníků nebo haléřů, ale za třináct měsíců zdražilo o 1,5 koruny. K výrobě kilogramu másla potřebujete přibližně 20 litrů mléka. Takže když dvacetkrát vynásobíte 1,5 koruny, tak máte 30 korun a máte hned jednu položku na zdražování.

Na druhé straně vidíme, že máslo zdražuje více než jiné mléčné produkty. Čím to je?

Je to tím, že máslo je svým způsobem koncentrovaný mléčný tuk. Mléčného tuku je málo a v másle je ho suverénně nejvíc.

Spotřebitelé před několika lety začali preferovat tučnější mlékárenské výrobky, což znamená, že tuk z odtučňovaného mléka, který se významně podílel na výrobě másla, dnes potřebujeme k výrobě dalších mlékárenských výrobků, například sýrů. Máslo má konkurenci v dalších mlékárenských produktech a to je další důvod k zdražování.

Katarální horečka

Když jsem se díval na zprávu mlékárenského svazu, tak jsem se dočetl, že smetana stála v lednu 60 korun za kilogram, teď stojí přes 100 korun za kilogram. Přijde mi, že to není rozdíl, který by odpovídal tomu, jak vzrostla cena kostky másla. Nezneužívají potravinářské firmy a mlékárny situace?

Nemyslím si. V Česku je z celé EU čtvrtá nejvyšší cena energií, což je potřeba do výroby másla započítat. České dojné krávy mají druhou nejnižší tučnost mléka v celé EU, což znamená, že náklady jsou vyšší. V našem potravinářském, tím pádem i mlékárenském, průmyslu jsou nejnižší mzdy ze všech průmyslových oborů. Potravináři, aby jim neutekli zaměstnanci a měli jsme kvalitní potraviny, které budou vyrábět poučení odborníci, musí lidi zaplatit. Růst mezd v ČR je o něco rychlejší než v okolních zemích.

Jeden z kamínků do mozaiky je i katarální horečka ovcí, což je nemoc, která postihuje zejména ovce, ale také skot. A tím se snižuje užitkovost a tučnost mléka, takže faktorů je celá řada. Navíc máme vyšší DPH než v okolních zemích.

Předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček řekl, že čeští zemědělci se snažili dlouhodobě šlechtit krávy tak, aby měly více mléka na úkor tučnosti. Opravdu to tak je? Nebyli zemědělci sami proti sobě?

Je to otázka strategie. Strategie na co nejvyšší užitkovost, na nejvyšší množství nadojeného mléka, už vznikla po listopadu. Smyslem bylo mít co nejvíc hmoty. V té době byla spotřebitelská veřejnost bombardována doporučeními, která říkala, ať nepijí tučné mléko a nejí tučné výrobky. Tuk potom tolik nechyběl. Vysoká užitkovost znamenala, že byl dostatek základní suroviny k výrobě mlékárenských produktů.

To se v poslední době mění, ale nemyslím si, že by se zásadně měnila plemena a struktura skotu. Je vždy něco za něco. Máme prakticky nejvyšší užitkovost v EU, ale máme druhou nejnižší tučnost. Další faktor, ve kterém na tom nejsme tak špatně, je obsah bílkovin, protože to je také důležitý parametr ukazující kvalitu mléka.

Přechod k alternativám

Kdy se dá čekat, že ceny másla začnou klesat?

Mlékaři tvrdí, že ceny ještě porostou. Já osobně si myslím, že jsou na hranici únosnosti a proto je máslo často ve slevových akcích, protože spotřebitelé už by velmi drahé máslo patrně nekupovali. Je potřeba říci, že i když máslo je máslo, tak jako tuk pro pečení je nahraditelné jinými tuky, třeba rostlinnými.

Kdyby se ceny dlouhodobě udržovaly na vysoké úrovni, tak by spotřebitelé nahradili máslo alternativním produktem, což by v zájmu mlékařů a nakonec ani v zájmu spotřebitele nebylo.

V posledních dnech se řeší také cena čokolády. Jsou další potraviny, u kterých se dá očekávat výraznější zdražování?

Myslím si, že hlavní zdražování, které je trochu taženo zvýšeným zájmem spotřebitele o nákup typických předvánočních produktů, už máme v letošním roce za sebou. Kdybych měl vyjmenovat další příklady potravin, tak z exotických je to kakao, ale také káva. S tím Česko nic nedělá, to je dáno nepříznivou klimatickou situací v producentských zemích.

Také dost zdražila vajíčka, která jsou další ingrediencí nutnou k pečení vánočního cukroví. To je dáno tím, že po Evropě i v Česku se rozšířila ptačí chřipka, i když méně než v minulosti. Je napětí mezi nabídkou a poptávkou na trhu. Osobně si myslím, že to zdražování i másla určitě skončí. Ne že by zásadně zlevňovalo, ale minimálně se budou ceny stabilizovat nejpozději do začátku příštího roku.