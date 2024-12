Ceny energií na trhu by v příštím roce mohly mírně klesnout, očekávají analytici

Ceny elektřiny a plynu na energetickém trhu by se v příštím roce neměly výrazněji měnit, v případě zachování stávajících podmínek by mohly i mírně klesnout. Uvedli to analytici oslovení ČTK. Upozornili však, že situaci mohou změnit případné geopolitické změny, které by mohly vývoj cen zcela otočit. Praha 10:54 31. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průměrná domácnost bez fixace by podle odhadů proti letošku měla ušetřit jednotky tisíc korun za rok. (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Energetický trh v Česku v roce 2025 bude podle analytika XTB Jiřího Tylečka ovlivněný přetrvávajícími dopady energetické krize, geopolitických změn a aktivitami k energetické bezpečnosti a udržitelnosti. „Z pohledu cen energií pro spotřebitele nečekám žádné zásadní výkyvy, i když zelená transformace by se měla postupně projevovat v tlaku na pokračování růstu cen energií,“ uvedl.

Z krátkodobého výhledu ohledně cen upozornil, že klíčový bude průběh zimy, který ovlivní poptávku po plynu. „Poslední měsíce totiž ukázaly, že ceny elektřiny jsou stále do značné míry odvislé od cen plynu. Dokážu si však také představit scénář, že pokud by se podařilo ukončit válku na Ukrajině a ruské energie by se opět dostaly do Evropy, tak jejich ceny mohou výrazně klesnout,“ řekl Tyleček.

Analytik Capitalinked.com Radim Dohnal celkově očekává v příštím roce pokles cen plynu a elektřiny, ovšem za předpokladu, že se výrazně nezhorší geopolitická situace. V této souvislosti připomněl například spory Kataru s EU, situaci v Sýrii nebo případné narušení transportních cest plynu do Evropy. Během roku jinak Dohnal očekává pokračování některých tržních trendů z letošního roku, jako například růst cenotvorného významu obnovitelných zdrojů nebo plynu. Klesat podle něj naopak bude vliv emisních povolenek na konečnou cenu elektřiny a také význam uhlí.

Mírný pokles cen energií ve srovnání s letošním rokem předpokládá také provozní ředitelka Bidli Technologie a Energie Ivana Dancáková. „Pokles cen je díky nižším nákladům na velkoobchodní trhy, zvyšující se kapacitě obnovitelných zdrojů a modernizaci v energetice,“ uvedla. Postupný přechod na udržitelné zdroje energie a jejich efektivnější využívaní by podle ní mohl přispět ke stabilitě a úspoře, ale spíš ve střednědobém horizontu. Jako klíčové pro rok 2025 pak vidí to, jak se trh přizpůsobí měnícím se ekonomickým podmínkám a technologickým inovacím.

Velká část spotřebitelů by tak v příštím roce měla za energie platit méně než letos. Koncové ceny energií podle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) v příštím roce klesnou - elektřina pro průměrnou domácnost meziročně zlevní o 10,1 procenta, plyn o 8,5 procenta, odhadl úřad. Průměrná domácnost bez fixace by tak proti letošku měla ušetřit jednotky tisíc korun za rok.

Regulovaná složka ceny, kterou určuje stát, přitom v příštím roce pro domácnosti o jednotky procent vzroste. U elektřiny o 1,4 procenta, u plynu o 8,6 procenta, což znamená nárůst o desítky korun za spotřebovanou megawatthodinu (MWh). Výsledné ceny energií tak klesnou díky zlevňování u dodavatelů. Řada z nich ohlásila zlevňování hned od úvodu roku 2025. Zlevňovat budou nefixované tarify například společnosti ČEZ, E.ON, dále Pražská plynárenská, MND nebo Centropol. Už v prosinci snižovalo ceny také innogy.