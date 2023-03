Nekula: Podněty předáváme antimonopolnímu úřadu. Ať řetězce soutěží o zákazníka, ne kdo víc zdraží

Zdá se vám, že některé potraviny zdražují neúměrně rychle? Stěžujte si přímo na ministerstvu zemědělství. Resort za tímto účelem dokonce zřídil speciální emailovou adresu. „Za týden nám přišlo několik desítek podnětů, některé půjdou na antimonopolní úřad a na obchodní nebo potravinářskou inspekci,“ přibližuje ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v Interview Plus. INTERVIEW PLUS Praha 23:45 8. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nekula upozorňuje, že osm největších obchodních řetězců dohromady generuje roční obrat 350 miliard korun – tolik, co tisícovka českých potravinářů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Chceme, aby tady bylo zdravé konkurenční prostředí a obchodní řetězce soutěžily o zákazníka a nabízely mu nejlepší podmínky a cenu. A ne aby mezi sebou soutěžily, kdo bude prodávat dráž,“ zdůrazňuje.

Typickým příkladem prý bylo zdražení cukru v minulých měsících, kvůli kterému Nekula podal podnět k antimonopolnímu úřadu. Zatímco pěstitelé cukrové řepy meziročně téměř nezměnili cenu a cukrovary kvůli cenám energií zdražily o zhruba šest korun, obchodníci zvedli cenu pro koncového zákazníka o 14 korun.

„A my ten důvod nevidíme. Obchodníků jsme se ptali, ale nedostali jsme odpověď,“ tvrdí s tím, že antimonopolní úřad rozhodne, zda obchodní řetězce nejednaly koordinovaně. Šetření by prý mělo trvat asi dva měsíce a výsledkem můžou být i vysoké pokuty.

„Když si někdo chce v únoru dělat lečo, když je paprika nejdražší, je to jeho volba. Ale doporučuji ho dělat v srpnu, kdy jsou nejlevnější.“

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může díky novele zákona o významné tržní síle kontrolovat stovky subjektů od zemědělců přes potravináře až po obchodníky. „Pokud něco zjistí, tak může dávat opravdu obrovské pokuty. Letos se podíváme i na zákon o cenách, to je další důležitý milník pro vznik zdravého konkurenčního prostředí,“ dodává ministr.

Ceny klesnou

Nekula upozorňuje, že osm největších obchodních řetězců dohromady generuje roční obrat 350 miliard korun – tolik, co tisícovka českých potravinářů. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy u řady potravin působí jeden až dva dodavatelé, kteří ovládají třetinu trhu a diktují si ceny.

„Pokud má nějaký problém, může podat podnět sám. Pokud k tomu nemá odvahu, tak ať napíše na podnetypotraviny@mze.cz a my ten podnět postoupíme na antimonopolní úřad,“ reaguje Nekula.

Ministr s odkazem na ekonomy a Českou národní banku tvrdí, že vrchol inflace máme za sebou a ceny energií, hnojiv i zemědělských komodit klesají.

„Brzy by se to mělo začít propisovat i do potravin. Další faktor je sezónnost u zeleniny a ovoce, jak se bude blížit léto, bude na polích spousta čerstvé zeleniny a cena půjde dolů. Když si někdo chce v únoru dělat lečo, když je paprika nejdražší, tak je to jeho volba. Ale doporučuji ho dělat v srpnu, kdy jsou papriky nejlevnější,“ podotýká Nekula.

