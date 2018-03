ČEZ prověří možný vstup Bulharska do prodeje aktiv Inercomu. Obě firmy spolu jednaly několik dní

„Přestože v průběhu prodejního procesu, který běžel celý loňský rok, bulharská vláda o koupi prodávaných aktiv neprojevila oficiálně zájem, vyjde ČEZ svému obchodnímu partnerovi vstříc a tuto možnost prověří,“ uvedla mluvčí.

Smlouvu o prodeji svých bulharských aktiv podepsal ČEZ 23. února. V Bulharsku vyvolala pochybnosti, zda tak malý podnik jako Inercom je schopen financovat a řídit strategicky důležité energetické provozy. Nedůvěru také vyvolaly nejasnosti, z jakých zdrojů firma získala peníze potřebné k tak velkému nákupu.

Aféra ohrozila bulharskou vládu a přiměla premiéra Bojka Borisova, aby se minulý týden setkal s majitelkou Inercomu Ginkou Varbakovovou. Hovořil s ní o podstoupení kontrolního balíku akcií státu v provozech, jichž se ČEZ v Bulharsku zbavuje.

„Vzhledem k některým omezením – vyplývajícím zejména z uzavřené smlouvy o prodeji bulharských aktiv – se společnosti ČEZ a Inercom dohodly, že obě strany zpracují komplexní analýzy všech variant a dopadů případného vstupu bulharského státu do transakce. V následujících týdnech pak budou jednání pokračovat,“ sdělila v pátek Horáková.

Problematický vstup státu

ČEZ si do smlouvy s Inercomem mimo jiné prosadil, že pět let po podpisu smlouvy nesmí nový vlastník bulharská aktiva bez souhlasu ČEZ prodat. Podle zdrojů se tím ČEZ chrání v arbitráži, kterou proti Bulharsku vede. Jednání o plnění podmínek smlouvy se konalo v Praze od úterý do pátku. „Hlavním tématem byla příprava podkladů pro schválení transakce bulharským antimonopolním úřadem,“ dodala Horáková.

Bulharský zpravodajský portál Kapital tento týden uvedl, že případný vstup bulharského státu do odkupu aktiv ČEZ v Bulharsku je značně problematický a není jisté, zda se vláda skutečně touto cestou vydá. Mimo jiné mají být různé verze toho, jaký díl bulharská vláda chce. Premiér Borisov a dva ministři podle webu při setkání s Varbakovovou chtěli převzít celou firmu, ale podle zdrojů Kapitalu nadnesli i variantu získání podílu 34 procent. „Oficiální verze v každém případě nyní je, že se žádá nejméně podíl 50 procent plus jedna akcie,“ uvedl portál.

Kapital dále poukazuje na to, že varianta vstupu státu do této transakce s sebou nese značné problémy. Zmiňuje také nutnost nezbytného stanoviska Bruselu k tomu, zda by nešlo o nedovolenou podporu poskytovanou státem.

Už v únoru Kapital napsal, že celková cena obchodu je zhruba 320 milionů eur (8,1 miliardy Kč). Inercom, jehož jmění činí zhruba 100 milionů leva (1,3 miliardy Kč), má převzít aktivity s ročními tržbami kolem 1,8 miliardy leva (přes 23 miliard Kč), uvedla posléze agentura Reuters. ČEZ chce z Bulharska odejít kvůli dlouhotrvajícím sporům s místními úřady.