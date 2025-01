Za mýtné zaplatili loni dopravci 17,161 miliardy korun. Stoupá poplatek za emise i počet zpoplatněných silnic

Dopravci loni zaplatili v Česku na mýtném rekordních 17,161 miliardy korun, meziročně o 15 procent víc. Za nárůstem je hlavně nový poplatek za emise oxidu uhličitého, intenzita nákladní dopravy podle počtu mýtných transakcí vzrostla jen mírně. Na svém webu to oznámil správce mýtného systému, společnost CzechToll. Výnosy z mýtného jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), který financuje výstavbu a provoz silnic a železnic. Praha 9:19 22. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výběr mýta (ilustrační foto). | Foto: František Vlček / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Poplatky za emise oxidu uhličitého se podílejí na celkově uhrazeném mýtném od března 2024 přibližně 15 procenty, uvedl CzechToll. „Vyšší výběr mýtného při stejné intenzitě nákladní dopravy signalizuje i vývoj počtu mýtných transakcí: CzechToll jich zpracoval za rok 2024 celkem 1,16 miliardy, meziročně jen o tři procenta více,“ dodala firma.

V samotném prosinci 2024 uhradili dopravci na mýtném 1,165 miliardy korun, meziročně o 12 procent víc. Mýtných transakcí v posledním loňském měsíci přibylo o 0,7 procenta na 77 milionů.

Ke konci loňského roku bylo v systému elektronického mýtného zaregistrováno 882 000 vozidel s hmotností nad 3,5 tuny, z toho 700 000 automobilů mělo zahraniční registrační značky. K registrovaným vozidlům vydal CzechToll dopravcům 659 000 palubních jednotek.

CzechToll upozornil, že od spuštění satelitního mýtného systému v prosinci 2019 se zvýšily roční výnosy z mýtného o 57 procent, do té doby byl systém mikrovlnný. V dané době se ale poplatky za mýtné zvyšovaly a také mezi zpoplatněné úseky přibyly nově dostavěné dálnice a stovky kilometrů silnic první třídy.

V Česku je nyní zpoplatněno 1587,5 kilometru dálnic a 1385 kilometrů silnic první třídy, výběr se od počátku letoška rozšířil na dalších 124,91 kilometru nových silnic a dálnic.

Zároveň se od počátku roku až o pět procent dále zvýšil poplatek za emise oxidu uhličitého, liší se podle emisní třídy, do které nákladní vozidlo patří. Zvýšení mýtného by podle předpokladu ministerstva dopravy mělo do rozpočtu SFDI přinést navíc 800 milionů korun.