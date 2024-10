Jaderný tendr na dostavbu dvou bloků v Dukovanech byl v pořádku, rozhodl antimonopolní úřad

Výběrové řízení na výstavbu dvou jaderných reaktorů v elektrárně v Dukovanech bylo v pořádku, rozhodl zatím nepravomocně o námitkách společností EDF a Westinghouse Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Informoval o tom ve čtvrtek. Jaderný tendr napadly společnosti EDF a Westinghouse, antimonopolní úřad se jejich návrhy zabýval ve dvou řízeních. Aktualizováno Praha 13:21 31. 10. 2024 (Aktualizováno: 13:38 31. 10. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ÚOHS: Tendr na dostavbu dvou bloků v Dukovanech byl v pořádku (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V obou řízeních antimonopolní úřad dříve vydal předběžná opatření, která zakazují uzavření smlouvy s korejskou firmou KHNP na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. Tento zákaz zatím platí.

Platit by přestal, pokud by firmy nepodaly rozklad nebo až o jejich rozkladech rozhodne předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

„Řízení o návrzích obou společností (EDF a Westinghouse) byla z větší části zastavena, v dalších částech byly návrhy zamítnuty. Rozhodnutí nejsou pravomocná a účastníci řízení proti nim mohou podat rozklad k předsedovi Úřadu,“ uvedl úřad ve čtvrteční tiskové zprávě.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda v červenci. Neúspěšní uchazeči francouzská EDF a americký Westinghouse pak napadli tendr u antimonopolního úřadu. EDF primárně napadla rozhodnutí o výběru korejské KHNP, Westinghouse napadl využití bezpečnostní výjimky.

Polostátní energetická společnost ČEZ nyní s korejskou firmou KHNP jedná o smlouvě, která by měla být podepsána do konce března 2025. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů jsou při současných cenách 400 miliard korun.

