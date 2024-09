Analytička: Jihokorejský prezident v Praze slíbil, že smlouva na Dukovany bude. Zapojí i české firmy

V Praze začalo podnikatelské fórum, které zahájil jihokorejský prezident Jun Sok-jol společně se svým českým protějškem Petrem Pavlem. Oba prezidenti se setkali už ve čtvrtek. „Velkým tématem je jaderná energetika a příprava smlouvy na výstavbu nových bloků v Dukovanech,“ shrnuje pro Český rozhlas Plus analytička Jana Klímová. Mimo energetickou spolupráci je cílem fóra propojovat výzkumné instituce obou států. Rozhovor Praha 13:41 20. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jihokorejský prezident Jun Sok-jol | Foto: Chung Sung-Jun | Zdroj: Reuters

Jihokorejský prezident jednal ve čtvrtek na Pražském hradě s Petrem Pavlem. Ví se, o čem spolu jednali? Jsou z toho jednání konkrétní závěry?

Jedno z hlavních témat byl tendr na dva nové bloky v Dukovanech, který nedávno vyhrála korejská státní firma KHNP. Prezident Koreje ujistil Petra Pavla, že se tamní vláda postará, aby k podpisu smlouvy skutečně došlo, a že se také vyřeší problémy, které se objevily.

Tedy hlavně spor mezi KHNP a americkým Westinghousem, který tvrdí, že korejská firma potřebuje na vývoz reaktorů jeho licenci kvůli použité americké technologii.

Jun Sok-jol také slíbil vysoké zapojení českých firem do zakázky a prezident Pavel poté zmínil možnou spolupráci v dalších oblastech, například v kosmickém výzkumu.

Kromě toho se prezidenti bavili i o geopolitických a bezpečnostních tématech. Jun Sok-jol kritizoval vojenskou spolupráci Ruska a Severní Koreje a také provokace této země. Obě země se také rozhodly spolupracovat tak, aby na Ukrajině zavládl mír.

V pátek ráno začalo v Česku podnikatelské fórum. Zahájili ho prezidenti obou zemí. Co si od setkání slibují?

Je to technologické fórum a mělo by se tam jednat hlavně o spolupráci na poli technologického výzkumu. Cílem je podle předsedy Technologické agentury České republiky, která je jedním z hlavních organizátorů, potvrdit spolupráci mezi ní a obdobnými platformami z Koreje.

Na fóru vystoupí prezidenti hned několika korejských technologických institutů. Jde o organizace zaměřené na průmyslové, energetické nebo automobilové technologie. Dále přicestovali lidé z různých výzkumných ústavů zaměřených také na průmyslové materiály, robotiku a další.

Korejské investice v Česku

Jihokorejský prezident Jun Sok-jol bude v pátek jednat také s premiérem Petrem Fialou (ODS). Budou mít k hovoru podobná témata, jaká zazněla ve čtvrtek na Pražském hradě, nebo se zaměří na něco jiného?

Myslím, že to bude podobné. Nepochybně bude velkým tématem jaderná energetika a příprava smlouvy na stavbu nových bloků v Dukovanech. Premiér Fiala by s korejským prezidentem v této souvislosti měl jet do plzeňské Škody Doosan, kterou vlastní jihokorejská firma a která by pro nové bloky měla dodat klíčovou část, tedy jsou turbíny.

Premiérovo vyjádření „Korejská strana deklarovala, že při přípravě a výstavbě nových jaderných bloků se zapojí české firmy až 60 procenty. Věřím, že se nám tento cíl podaří naplnit,“ řekl v pátek premiér Petr Fiala. Podle něj by české firmy mohly na výsvavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech získat zakázky až za 240 miliard korun.

Navštívit mají oba také Škodu Jaderné strojírenství, která sídlí rovněž v Plzni a která patří společnosti ČEZ.

Kromě energetiky se určitě bude jednat i o dalších oblastech. Česko chce s Jižní Koreou spolupracovat v elektromobilitě, polovodičích, umělé inteligenci, bateriích, robotice nebo vodíku.

Takže se zdá, že se kondice česko-korejských obchodních vztahů bude zlepšovat?

To nepochybně. I když se o tom tak často nemluví, je dobrá už teď. Po Číně a Spojených státech je Jižní Korea třetí největší obchodní partner České republiky a také celkově 18. největší neevropský investor v Česku.

K největším investicím z Koreje patří třeba automobilka Hyundai na severu Moravy. Takže už nyní u nás Korejci přímo zaměstnávají asi 16 tisíc lidí.