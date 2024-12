Elektromobily musí zlevnit, apeluje europoslanec. ‚Na to potřebuje autoprůmysl čas a pomoc‘, říká ministr

Česko a Itálie vyzvaly Evropskou unii, aby zmírnila sankce pro automobilky, jež od příštího roku neprodají dost elektromobilů. „Evropský autoprůmysl potřebuje pomoc a více času. Chci ale od výrobců slyšet, jak prostředky ušetřené z pokut investují do inovací,“ zdůrazňuje pro Český rozhlas Plus v Pro a proti ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN). Podle europoslance Luďka Niedermayera (TOP 09) by prioritou mělo být zlevnění elektromobilů. Pro a proti Praha/Brusel 10:08 8. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Nepovede zrušení sankcí k návratu ke spalovacím motorům? Proč by podle vás mělo dojít ke zmírnění pokut?

Vlček (STAN): Vidíme, že evropský automobilový průmysl se dostává do určitých problémů a přestává být konkurenceschopný. Revize pokut je proto nutná. Musíme si sednout ke stolu a pobavit se o tom, jakým způsobem autoprůmyslu pomoci.

Niedermayer (TOP 09): Já bych se od nastaveného směru neodchyloval. Ačkoliv si myslím, že je dobré tam zavést určitou míru flexibilitu. Byl bych ale opatrný v diskuzi o zmírnění cíle pro rok 2035.

A tím chcete říct, že tento návrh na zmírnění pokut pro autoprůmysl od příštího roku je předstupněm pro cíl přestat prodávat nová auta se spalovacím motorem po roce 2035?

Niedermayer: Varuju před tím, abychom nezapomněli, proč to všechno děláme. My to neděláme kvůli bruselské byrokracii. Ale proto, abychom snížili emise skleníkových plynů, lépe chránili životní prostředí zejména ve městech a také abychom dováželi méně fosilních paliv. Mám pocit, že to z diskuze zejména u nás často vypadává.

Vlček: S tím já z velké části souhlasím. Ale my potřebujeme více času pro evropské automobilky. I proto, že se to týká nejen osobních aut, ale i hromadné dopravy. Česká republika je jedním z největších světových výrobců kolejových vozidel i vozidel pro veřejnou dopravu.

Pane Niedermayere, potřebují automobilky více času, jak říká ministr Vlček? Jsou limity příliš přísné?

Niedermayer: Myslím, že automobilky by byly schopné se dostat příští rok blízko k potřebným limitům. Víme, že řada z nich říká, že s tím nemá problém.

Je ale potřeba jistá flexibilita. Jednal jsem s vedením dvou automobilek z našeho regionu a odnáším si z toho, že stres z těchto plánů a pokut je způsobený hlavně tím, že plnění cílů je vyžadováno po jednotlivých letech. Ale třeba loni Německo neplánovaně skončilo s podporou nákupů elektromobilů, a tak prodej letos poklesl.

Je tu ale návrh, aby se prodeje místo toho vyhodnocovaly v posledních třech letech. To je ta flexibilita. A ta nic nemění na tom, že cíl snížení emisí platí.

Vlček: Přesně tak. Tohle je jedna z cest, která je podle mě reálná. Neohrožuje to naše samotné závazky. Ale pokud vidíme, že cesta k elektromobilitě je kostrbatá, pak hledejme řešení, jak autoprůmyslu pomoci. Přece jen v Česku tvoří zhruba 500 tisíc pracovních míst, podílí se na 9 procentech HDP a na 24 procentech exportu.

Zároveň chci ale od automobilek slyšet, jakým způsobem tyto prostředky ušetřené z pokut investují do inovací.

Zlevnit elektromobily

Je chyba automobilek, že nedokážou nabídnout zákazníkům dostatečně atraktivní a cenově přístupné elektromobily? Díky vyšším prodejům by se vyhnuly pokutám.

Niedermayer: Nechci říct, že je to přímo chyba, ale je to problém. Pokud místo pokut vloží automobilky peníze do investic, tak ať je to právě s cílem posunout elektromobilitu ze střední cenové třídy do nižších hladin. Když se dnes podíváme na kategorii aut do půl milionu, tak tam dnes výrobci nenabízejí prakticky nic.

A je to tím, že jsme v tomhle zaspali. Mezitím rozjela výrobu Čína a dnes je to pro automobilky těžké, protože musí dohánět její náskok. A zároveň se v Evropě vyrábí relativně málo baterií.

Pane ministře, vy to vidíte stejně?

Vlček: My dnes vidíme, že největší objem elektromobilů v posledních letech nakupují firmy. A musíme se soustředit na to, aby byly elektromobily více dostupné běžným lidem, protože to dnes neplatí.

Největší nákladovou položkou elektromobilu je samotná baterie. Také je tu ale velký objem čipů, polovodičů a to je druhý rozsah toho problému. Protože i v tom Evropě ujel vlak. Ani na tuto výrobu nemáme v Evropě dostatečné kapacity. Musíme na to dát důraz, pokud chceme v České republice udržet určitý rozsah automobilového průmyslu.

A je chyba výrobců automobilů, že dosud nedokážou nabídnout levné a atraktivní elektromobily?

Vlček: Svým způsobem ano. A musí pochopit, že musí nabídnout elektromobil v cenách kolem 400 nebo 500 tisíc korun.

Pane Niedermayere, vidí to výrobci automobilů, s nimiž jste hovořil, stejně? Chápou ten problém, že lidé na elektromobily dnes nemají?

Niedermayer: Chápou. Trochu děsivé je to pomalé tempo inovací v Evropě v porovnání s Čínou nebo s Teslou. Ale je to celý komplex. A ani společnost a politika dnes nevysílají signály, že elektromobila je dobrá věc. To omezuje poptávku a ta zase snižuje ziskovost.

Každé zavádění nové technologie začíná od nejvyšší cenové úrovně. Ale vidím tam určitý posun. Jedna cesta je přes levná elektroauta. Druhá je přes fleetové nákupy: firma nakoupí většinou na leasing relativně drahá auta a ta se po třech letech vrátí na trh s velmi nízkou cenou. Koneckonců tak jsem i já kupoval naše první elektroauto.

