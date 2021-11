Vysoké ceny energií? Dodavatel poslední instance má nárok na jistou marži, ale ne vysokou, tvrdí úřad

K novému dodavateli zatím přešly jen desítky tisíc lidí z bezmála milionu občanů odkázaných na dodavatele poslední instance, uvedl pro Český rozhlas Plus Michal Kebort, tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Spotřebitele vyzývá, aby dlouho neotáleli. Čím déle totiž u záložního dodavatele zůstanou, tím víc vysokých záloh na energie budou muset zaplatit. Praha 21:51 1. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektrárna v Mělníku | Zdroj: Profimedia

Zálohy se zákazníkům zkrachovalých společností zvýšily často mnohonásobně, a to kvůli vysokým cenám na burze, za které musí nyní dodavatelé poslední instance energie dokupovat.

„Dodavatel poslední instance má právo na úhradu oprávněných nákladů. A je řečeno, že může účtovat i rizikovou marži, která nesmí být vysoká i vzhledem k tomu, že jde o jeho povinnou službu. Ty marže dosahují jednotek procent, takže tohle problém není. Vysoké ceny jsou generovány burzou,“ upozorňuje Kebort s tím, že nákup energií na poslední chvíli je nejdražší. I proto by měli lidé co nejdříve uzavřít řádnou smlouvu s novým dodavatelem.

Kebort radí řídit se při hledání nového dodavatele referencemi od známých nebo z internetu. A připomíná, že prostřednictvím webového formuláře lze sjednat i novou smlouvu bez nutnosti osobní návštěvy pobočky.

Skeptický je ale k zastropování záloh, připomíná totiž, že částku za spotřebované energie by lidé museli stejně doplatit, protože aktuální nabízené ceny energií podle ERÚ odpovídají skutečným cenám. Úřad k zastropování záloh v tuto chvíli nemá pravomoce a při součinnosti všech by trvalo nejméně deset dnů, než by se to podařilo prosadit.

Vedoucí právní poradny dTest Jana Marková upozorňuje na zvýšenou aktivitu takzvaných energošmejdů, kteří často za vytipovanými lidmi osobně dochází, nebo se snaží potenciální klienty kontaktovat telefonicky.

„Je ale pravděpodobné, že dobrá nabídka za námi nepřijde sama,“ varuje s tím, že je potřeba být iniciativní a dobře si všechno promyslet.

Těm, kteří extrémně vysoké zálohy na energie nemohou zaplatit, navrhuje Michal Kebort obrátit se přímo na svého dodavatele poslední instance s požadavkem o splátkový kalendář. V tomto ohledu ERÚ dodavatele vyzval ke vstřícnosti.

Trestní oznámení

Pokud jde o tíživou situaci zákazníků společností, je stát připraven pomoci, konstatuje ministr průmyslu a obchodu a také šéf resortu dopravy Karel Havlíček (ANO).

Nástrojem pro snížení dopadu růstu cen energií na české domácnosti je například odpuštění DPH u energií nebo poplatků za obnovitelné zdroje, ale také sociální dávka v rámci mimořádné okamžité pomoci pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou. Ve hře je nakonec i zastropování cen u dodavatelů poslední instance.

Místopředseda dosluhující vlády nakonec potvrzuje, že se v celé věci chystá podat trestní oznámení kvůli podezření z trestného činu proti majetku.

„Podle našeho názoru tam neprobíhalo vše v pořádku. Zejména v posledních hodinách obchodování,“ říká o ukončení provozu firmy Bohemia Energy.

Jeden z kandidátů na příštího šéfa průmyslu a obchodu Věslav Michalik (STAN) ale upozorňuje na to, že ze strany státu chybí adresná komunikace. Je podle něj nutné pracovat přímo s dodavateli poslední instance, kteří disponují potřebnými informacemi a mohli by domácnosti aktivně oslovit s radou jak postupovat.

