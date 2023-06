Inflace v eurozóně klesla na 6,1 procenta, je nejníže za déle než rok

Pracovat jako OSVČ je výhodné. K paušální dani by neměli mít přístup všichni, kritizuje ekonom Pertold

„Když dnes živnostníci platí minimální odvody, tak dostanou důchod 10 800. To je poměrně málo, ale pořád je to výrazně víc, než co zaplatili na pojistném,“ upozorňuje Filip Pertold z institutu IDEA.