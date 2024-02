Ivan Rilský a Pasij Chilendarský. Na euromincích by se poprvé měli objevit svatí, navrhlo je Bulharsko

CHRISTIAN SYMBOLS TO FEATURE ON BULGARIA’S EURO COINShttps://t.co/Q2Bg8H8ya0 — Orthodox Christianity (@Orthodoxy2019) February 16, 2024

Bulharsko bude zřejmě první zemí Evropské unie, která na běžné euromince nechá vyrazit podobizny svých svatých. Na bulharské jednoeurové minci by se tak měl objevit patron Bulharska Ivan Rilský, na dvoueurové pak pravoslavný mnich Paisij Chilendarský. Po ukončení schvalovacího procesu to oznámila centrální banka Bulharska, které usiluje o vstup do eurozóny v příštím roce, upozornila agentura APA.