Začal u šponovek pro sebe, teď Ester Ledecké ušil vítěznou kombinézu. 'Ta setina je vaše,' slyšel

Na úspěch Ester Ledecké jsou náležité hrdí.

„Je to fantastický úspěch, dostali jsme velké množství blahopřání z celého světa, dokonce i od lidí, které neznáme,“ svěřuje se Ivo Tichý s úsměvem Českému rozhlasu Pardubice .

„Ta setina je vaše, zněly zprávy od trenérů, závodníků a přišla i nádherná zpráva přímo od Ester,“ doplňuje ho manželka Věra.

Tichý má firmu v Neratově u Pardubic a s šitím kombinéz začal náhodou. V roce 1999 si chtěl koupit lyžařské šponovky, ale nebyly v obchodech k mání. Už tenkrát měl velké nároky na kvalitní materiál. Speciální látky pro profesionální sportovce jsou jeho know-how dodnes.

Tajemství tkví v unikátním materiálu, který musí nejen dobře padnout. Látku na bázi polyesteru, ale také další komponenty vyvíjejí textilní odborníci a testují se mimo jiné v aerodynamickém tunelu ve Švýcarsku.

Na každý druh závodu jiný materiál

Kombinéza musí být jako druhá kůže a musí po ní dobře klouzat vzduch. Ledecká měla k dispozici několik variant z různých látek.

„Ester měla připravené kombinézy pro variantu do suchého vzduchu i do vlhkého, kdyby bylo zataženo a zvýšila se vlhkost. My jsme prostě byli připravení na všechno. Na každý závod, na každý druh počasí,“ říká Tichý.

Přípravy, zkoušení a ladění detailů trvalo půl roku: „Její bratr Jonáš udělal design, my jsme to pak dali tisknout. Potom se všechno testovalo, každý díl se měřil. Ester tady osobně byla i na posledních úpravách, kdy se všechno ladilo tak, aby to sedělo. Tohle všechno trvalo asi půl roku.“

„Letos jsme tam dávali speciální vrstvu, která šetří devět procent energie. Odráží teplo do svalů, které pak zbytečně nespotřebovávají energii, aby se zahřály,“ vysvětluje Tichý.

Podle sportovních pravidel musí mít látka minimální propustnost 30 litrů za sekundu na metr čtvereční. Každý díl kombinézy projde důkladným měřením, aby splňoval parametry, než ho švadlena sešije. „Tak jako zlatník dává punc, já dávám na kombinézy svůj znak, že odpovídá mezinárodním předpisům.“

V závodech jde o setiny vteřin a kombinéza v tom může podle Tichého významně pomoci. Kdysi s Petrem Záhrobským testovali tříkilometrový sjezd v obyčejné kombinéze a v profesionální ze speciálních vláken, byl tehdy rozdíl šest sekund.

Důležitý je i tvar zipu

„Vliv kombinézy je obrovský, týmy už o tom vědí. Do budoucna budou kombinézy zlepšovat, co už mají. Budou mít energy savery, inteligentní vlákna, která zmírňují otřesy svalů. Roli hraje aerodynamika, rozhodují setiny. Musíte bádat i o tvaru zipu a jeho umístění,“ dodává Tichý.

Design oblečení navrhuje Tichý sám, pouze Ledecké kombinézu kreslí její bratr a výtvarník Jonáš. „Navrhl takový oblek Super Girl. Dává jí tam vlastní symboly, značky pro štěstí, jen oni znají jejich význam,“ vysvětluje podnikatel.

I když původně začínal se sportovním oblečením pro rekreační účely, nakonec ho víc živí sportovci. Obléká lyžaře z amerických Panenských ostrovů, Libanonu, Chile, českou reprezentaci, paralympioniky, deaflympioniky. Naposledy také jeho rodinná firma šila oblečení pro tým krajských sportovců na dětskou olympiádu v Pardubickém kraji.

