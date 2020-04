Porcelánka v Dubí zažívá kvůli koronaviru podle vedení nejhorší rok od války. Po týdnech opět funguje

„Nejprve musejí přijít do práce paliči, kteří přijdou o jeden den dříve. Musejí nastartovat pece, aby se v nich dosáhla potřebná teplota. A potom je na řadě přípravna, kde připravujeme hmotu. Nedá se dlouho skladovat,“ popisuje provozně-technický ředitel Vladimír Feix pro Český rozhlas Sever obnovení výroby po více než třech týdnech.

Ani teď nejde firma na sto procent. „Máme doma matky na ošetřovném, takže přestože máme dvě výrobní linky na výrobu hrnků, tak jede jenom jedna. Na druhou nemáme obsazení,“ dodává.

Do práce přišla i Alžběta Škarková, která z polic vyrovnává cibulákové lžičky. „Každý je rád za práci. Doma je to sice hezké, ale bez práce to nejde,“ podotýká.

„Odpočinula jsem si, ale práce mezi lidmi mi schází. A peníze také,“ přiznává Škarková.

Největšími odběrateli jsou Jižní Korea a Japonsko, kde je velký zájem o cibulákové nádobí. A v Evropě je to Německo, kam míří 90 procent produkce snídaňových hrnků.

Vedení firmy letošní rok hodnotí jako nejhorší od války. Pandemie zhatila plány na modernizaci vytápění kvůli přísnějším emisním limitům. V březnu pak firma postupně přišla o zakázky. | Foto: Gabriela Hauptvogelová | Zdroj: Český rozhlas

„Na květen jsme dostali zakázku pro Koreu. Horší je to v Německu, to se zatím nerozjelo a my bez těch hrnků máme problém zaplnit pece, které nemohou jet na poloviční výkon. Neodebrali ani to, co už jsme měli vyrobené,“ přibližuje Feix.

A doufá, že se obchod s Německem opět rozběhne. Ztráty firma zatím nevyčíslila a nedosáhla ani na podmínky žádného z vládních programů na podporu firem.

„Pokoušeli jsme se o program COVID II. Máme sice pod 250 zaměstnanců, takže bychom měli spadat do středních firem, ale protože nemáme pod 250 zaměstnanců dvě období za sebou, tak do toho nespadáme a jsme pořád řazeni jako velká firma. Z toho důvodu jsme nedosáhli na COVID II. Víme, že v současné době se připravuje COVID Plus, o který by mohly žádat i velké firmy, takže do tohoto programu bychom se chtěli přihlásit,“ upřesnil Feix.

Firma podle něj stát požádá částečnou kompenzaci 60 procent platu pro zaměstnance, kteří museli více než tři týdny zůstat doma.