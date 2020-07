Analytička Zlámalová: Vláda nás ohledně viru držela v informační temnotě a strachu. Ani teď se to nelepší

V době koronavirové krize vznikla nezávislá expertní platforma KoroNERV-20. „Chci vědět, jak věci jsou. A v takové chvíli se spojíte s každým,“ popisuje různorodost týmu jeho členka, analytička týdeníku Echo24 Lenka Zlámalová. Čeho chce platforma dosáhnout, na to se jí v pořadu Osobnost Plus ptá Barbora Tachecí. Osobnost Plus Praha 16:49 8. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Ze strany vlády se podle mě začala odehrávat naprostá hrůza – udržovali nás v informační temnotě,“ vysvětluje ekonomická analytička Lenka Zlámalová své aktivní členství v nezávislé expertní platformě KoroNERV-20.

Základní princip, na kterém iniciativa vznikla, byl proto podle Zlámalové požadavek na sdílení dat ze strany státu. „Někdy v půlce března jsme věděli jen to, že je 300 nově nakažených. Všichni žili v naprosté hrůze,“ připomíná.

Ke zlepšení přitom stále nedošlo, ilustruje Zlámalová na příkladu Karviné: „Nevíme kolik lidí je bezpříznakových, kolik má vážné příznaky… Dle mého názoru se nás snažili udržovat ve větším strachu.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Lenkou Zlámalovou

Přiznal to i rakouský kanceléř Sebastian Kurz, tvrdí Zlámalová s tím, že právě strach a nedostatek konkrétních informací ze strany vlády měl přivést občany k tomu, aby dodržovali nově zaváděná pravidla.

Zlámalová se velmi kriticky dívá například na program ministerstva práce a sociálních věcí Antivirus. Zpochybňuje, že jde o variantu kurzarbeitu a podnikatelům i ekonomice je v důsledku spíš ke škodě. „Cílem je co nejnižší nezaměstnanost,“ říká.

„Antivirus je výrazně zvýšená podpora v nezaměstnanosti, která udržuje podnikatele v pasti – pokud bych si v březnu nebo dubnu vzala na své zaměstnance Antivirus, tak je dnes v podstatě nemohu propustit. Peníze od státu bych totiž musela vrátit.“

Analytička upozorňuje, že ve chvíli, kdy padá ekonomika, nelze uměle udržovat nezaměstnanost. Pokud chce vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) oficiálně zvýšit podporu v nezaměstnanosti, měla by to udělat transparentně prostřednictvím parlamentu, apeluje.

Dotace pro firmy

„Okamžitě bych začala, kdybych byla politik, prosazovat výpověď bez udání důvodů, pokud možno na hodinu, kdyby to šlo. Není to nic asociálního. Jsou země, které to mají: třeba Dánsko, jmenuje se to flexicurity. Vy jste okamžitě propuštěná, první tři měsíce skutečně berete 100 procent svého platu, ale zároveň se velmi pečlivě kontroluje, že si skutečně hledáte místo, nebo si nějakým způsobem doplňujete kvalifikaci,“ popisuje Zlámalová.

„Byť regulace těch rekvalifikací taky nemusím. Ale ten stát kontroluje, že jste aktivní. To je jedna věc,“ pokračuje s tím, že by ukončila také dotace firmám.

„Absolutně bych ukončila jakékoliv dotace firmám. My máme bohužel i české. S těmi evropskými nic neuděláme, to je to, co jsem řekla. Ukončila bych dotace politickým neziskovým organizacím, politického typu,“ říká. „…pokud někdo pomáhá seniorům nebo pomáhá dětem z dětských domovů a nijak se nevyjadřuje ve veřejném prostoru, nepouští se do žádných aktivismů, tak není politická neziskovka,“ myslí si Zlámalová.

Dotace by podle ní neměla dostávat nezisková organizace Člověk v tísni, protože je je podle ní zpolitizovaná. „I když na druhé straně, víte co, já bych obecně omezila příspěvky státu neziskovkám. Já bych tam dala třeba větší daňovou asignaci nebo bych tam dala větší prostor pro odpis. Ať to platí soukromé firmy,“ dodává.

Vydali jsme se špatnou cestou, vládě chybí jasná strategie, kritizuje rektorka Nerudová půlbilionový deficit Číst článek

V rámci sdružení KoroNERV-20 se podle Zlámalové často odehrávají i názorové střety. Ostatně když se k platformě přidávala, věděla, že jde o lidi různorodé, s nimiž by se jindy jen těžko shodla. Jednou z oblastí, kde se rozdíly mezi členy platformy projevily, je například sebrání peněz obcím.

„Já jsem zastáncem toho, abychom se na veřejné peníze dívali víc jako na celek. To, že Babiš vypouští peníze tu jedním fondem, tu druhým, nic nemění na faktu, že rozhazuje peníze. Často velmi neefektivním způsobem,“ uzavírá.