Levné energie, start-upy i podpora v nezaměstnanosti. Proč jsou severské firmy tak úspěšné

Mnoho špičkových evropských firem pochází ze severských států. Nad důvody, proč se právě těmto zemím v byznysu tak daří, se zamýšlí britský magazín Economist. Mezi výhodami, kterých si list všímá, jmenuje například nutnost mezinárodního rozhledu, vlastní zdroje energií, náklonnost k startupové scéně, dobře fungující systém zdravotní péče a vzdělávání. A také štědré dávky v nezaměstnanosti pro ty, jejichž podnikání se nevydaří. Svět ve 20 minutách Londýn 17:55 4. ledna 2025

Časopis otvírá článek popisem setkání s Jacobem Aarup-Andersenem, šéfem dánské pivovarnické společnosti Carlsberg, jedné z největších na světě. Ten se domnívá, že úspěch značky je součástí větší skládačky dánského byznysu. Doslova požehnáním je podle něj malá velikost země, kvůli které je pro tamní podnikatele nezbytné mít mezinárodní rozhled.

A skutečně – mezi deseti nejhodnotnějšími severskými společnostmi činí průměrný podíl příjmů generovaných doma pouhá 2 procenta. U jejich protějšků ve zbytku Evropy je to přitom 12 procent a ve Spojených státech dokonce 46 procent.

Severský region produkuje kolem jednoho procenta světového HDP, zatímco zdejší obyvatelé tvoří jen něco přes třetinu procenta světové populace. Přesto tu vznikl impozantní seznam firemních gigantů, jako je LEGO, největší výrobce hraček, nebo IKEA, největší prodejce nábytku a díky pověstným masovým koulím taky šestá nejrozšířenější síť restaurací.

Severské státy jsou ale domovem firem úspěšných napříč odvětvími. Magazín Economist zmiňuje například společnosti Nokia nebo Ericsson, největší streamovací hudební platformu Spotify, poskytovatele odložených plateb Klarna nebo průkopnického výrobce léků pro snížení hmotnosti Novo Nordisk.

Společnosti ze severských zemí dnes tvoří kolem 13 procent indexu MSCI Europe, který sdružuje nejhodnotnější společnosti kontinentu.

I přes mnohé úspěchy je ale potřeba připomenout, že ne každá firma ze severského regionu má vždy úspěch. Například už zmíněná Nokia i přes prvotní úspěchy v oblasti vývoje mobilních telefonů podlehla konkurenci v čele s americkou firmou Apple a jejím iPhonem.

Energie, technologie, dynastie

Svou roli sehrál i faktor štěstí a skutečnost, že oblast je obdařená přírodními zdroji, jako je ropa nebo plyn. Přesto je výkonnost severských společností zarážející.

Kupříkladu dánská společnost Pandora se z jednoho obchodu v Kodani vyhoupla na pozici největšího výrobce šperků na světě za pouhých sedm nebo osm let. Dánský trh se na celkových příjmech této firmy podílí už jen jedním procentem.

Důležitým faktorem je zřejmě i nadšení pro zavádění nových technologií. Už po druhé světové válce společnost LEGO investovala svůj roční obrat do stroje na tvarování plastů, aby mohla nahradit původní materiál, kterým bylo dřevo.

Náklonnost k novým technologiím je znát i na startupové scéně, upozorňuje Economist.

Víc prostředků rizikového kapitálu než švédský Stockholm přitahuje na mapě Evropy jen Londýn, Paříž nebo Berlín, kde žije daleko víc lidí. Finské Helsinky jsou pak doslova zaplaveny herními firmami, sídlo tu mají tvůrci her Angry Birds nebo Clash of the Clans.

Pro začínající podnikatele ze severských zemí může být podněcující také skutečnost, že v případě neúspěchu budou mít přístup ke štědrým dávkám v nezaměstnanosti a dobře fungujícímu systému veřejné zdravotní péče nebo vzdělávání. Pozitivní vliv Economist připisuje i míře ekonomické svobody, otevřenosti trhů, přístupu k digitalizaci nebo trpělivému přístupu akcionářů.

Významnou roli v regionu také stále hrají podnikatelské dynastie. Například dánskou logistickou společnost Maersk stále drží zakladatelská rodina Mollerů. Také LEGO je od začátku v rukou rodiny Kristiansenů a švédský Ericsson nadále ovládá původně bankéřská rodina Wallenbergů. Společnosti Carlsberg nebo Novo Nordisk jsou zase kontrolovány neziskovými společnostmi, které v nich vlastní velké podíly.

Tlak geopolitiky

Severský obchodní model se ale v příštích letech může dostat pod tlak, odhaduje analýza magazínu Economist. Vzhledem ke své závislosti na operacích v zahraničí jsou totiž tamní společnosti obzvlášť citlivé na dění v neklidných geopolitických vodách.

Na tuto skutečnost doplatil v roce 2023 Carlsberg, jehož podnik byl v Rusku zabaven vládou a převeden pod dočasnou správu. V prosinci 2024 firma přistoupila k odprodání provozu s výraznou slevou.

Další výzvou zřejmě bude druhé prezidentství Donalda Trumpa, který voličům v kampani slíbil, že uvalí desetiprocentní dovozní cla na všechny státy. Třetina tržeb deseti nejhodnotnějších severských společností přitom pochází právě ze Spojených států.

V tomto ohledu by mohla zafungovat teze šéfa společnosti LEGO Nielse Christiansena, který připomíná, že nemusí přežít nutně ten nejsilnější, ale ten, kdo se dovede přizpůsobit změnám, uzavírá britský magazín Economist.

