Vzdělání nebo zkoušky. Nový zákon zpřísňuje pravidla pro realitní makléře

Na účet složíte několik milionů a týdny čekáte na přepis domu nebo bytu na katastru nemovitostí. Situace, kterou zná každý, kdo už nějakou nemovitost kupoval. S vidinou úspory několika tisíc korun u notáře nebo advokáta lidé často peníze skládají do úschovy přímo realitním kancelářím. Ty se pak o ně mají po danou dobu postarat. Jenže ne každá realitní společnost nechává peníze ležet na účtu.

„Peníze mohly po určitou dobu používat i pro svou vlastní potřebu. Ať už to u potřebou bylo krytí provozních ztrát nebo jiné podnikatelské aktivity,“ popisuje pro Radiožurnál praxi některých realitních společností Michal Hrnčíř z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners.

Že k takovému jednání na trhu s nemovitostmi docházelo, potvrzuje i prezident Asociace realitních kanceláří Jaroslav Novotný: „Je to věc, která je v podstatě nezákonná, protože ty prostředky nejsou jejich a oni s nimi tedy nemůžou hospodařit. To že se tak někdy dělo, to bohužel asi bylo.“

Právě takové praktiky už brzy budou minulostí. V průběhu února nabyde účinnosti nový zákon o realitním zprostředkování. Všechny uschované peníze svých klientů budou muset realitky držet na oddělených účtech. Podle Novotného je zákon zbytečně tvrdý.

„Realitní kanceláře přijímají prostředky klienta třeba jeden měsíční nájem, který následně předávají pronajímateli. Jsou to částky kolem 20 nebo 30 tisíc,“ vysvětluje.

Změny pro makléře

Další změnou pak bude kvalifikace realitních makléřů. Nově budou muset buď prokázat potřebné vzdělání, nebo si doplnit rekvalifikační kurz akreditovaný ministerstvem školství. Cílem je vyřadit z trhu neprofesionální makléře. Jenže právě v tomto bodě je podle některých velkých realitních kanceláří nová legislativa přehnaně benevolentní.

„Zákon z našeho pohledu nevede k opravdové a tolik potřebné regulaci, což bylo jeho hlavní ambicí. Například z pohledu kvalifikace - každý, kdo má středoškolské vzdělání a vykonává činnost tři roky, může bez problémů působit v oboru, bez ohledu na to, jaké má vědomosti,“ upřesňuje pro Radiožurnál mluvčí Next Reality Soňa Puchmertlová.

Kromě těchto změn si společnosti budou muset nově sjednat také pojištění odpovědnosti s minimálním limitem 1 750 000. Se svými klienty navíc realitky budou muset povinně uzavírat smlouvy s jasně daným rozsahem služeb. Jak se na změny realitní kanceláře připravovaly?

„Napilno máme a měli jsme celé Vánoce, protože ladíme poslední detaily, chystáme školení, semináře, zkoušky obchodníka s realitami, současně dojednáváme nejlepší podmínky pro naše kanceláře s dodavateli pojištění,“ přibližuje generální ředitel společnosti Remax Jan Hrubý.

Schvalování zákona, který se připravoval od roku 2011, totiž nabralo ke konci roku rychlý spád. Změna tak přijde o několik měsíců dřív, než ji realitní společnosti, ale taky orgány státní správy očekávaly.

„Živnostenské úřady, které mají být v tomto ohledu dohledovým orgánem, nemusí být na nový nápor administrativy připraveny,“ upozorňuje advokát Hrnčíř.

Právě živnostenské úřady budou moct ukládat taky pokuty, a to až do výše jednoho milionu korun.