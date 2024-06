S rozjezdem sezonních prací v Česku klesla v květnu nezaměstnanost na 3,6 procenta. Volných míst ubylo

Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 3,6 procenta, v dubnu byla o 0,1 procentního bodu vyšší. Pokles způsobil hlavně rozjezd dalších sezonních prací a nástup turistické sezony. Úřady práce evidovaly ke konci května 274 322 uchazečů o práci, meziměsíčně o 5756 méně. Volných pracovních míst je dál méně než zájemců o práci, proti předchozímu měsíci jich ubylo o 1529 na 266 517. Vyplývá to z informací, které v pondělí zveřejnil Úřad práce ČR. Praha 10:53 10. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Největší poptávka je po řidičích a obsluze strojů (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Loni v květnu byla nezaměstnanost nižší, a to 3,5 procenta. Bez práce bylo tehdy 253 893 lidí a volných míst bylo 285 692.

Nezaměstnanost oproti dubnu klesla ve všech čtrnácti krajích a v 70 ze 77 okresů Česka. Nejvyšší nezaměstnanost byla v květnu v Ústeckém kraji, kde činila 5,9 procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v Praze a na Vysočině – 2,7 procenta.

‚Nikdo už mě nechce.‘ Každý čtvrtý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji je bez práce přes dva roky Číst článek

Mezi okresy byla nezaměstnanost nejvyšší na Karvinsku, kde dosáhla 8,1 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl v okrese Praha-východ, kde práci hledalo 1,4 procenta lidí.

Květnová míra nezaměstnanosti z velké části klesla kvůli pokračujícímu nástupu sezonních prací ve stavebnictví a začínající turistické sezoně. Počet volných míst podle Úřadu práce ČR stagnuje, na jedno volné místo připadá zhruba jeden uchazeč, největší poptávka je po řidičích a po obsluze strojů.

Největší přetlak na pracovním trhu je na Karvinsku s 10,1 uchazeče na jednu pozici. Nejvyšší poptávku po nových zaměstnancích zaznamenala Praha, kde je 80 468 volných míst.

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti.

Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od patnácti do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Česku v květnu 251 314.

Asociální a nerealistický návrh, nebo nutná změna systému? Devět ekonomů hodnotí penzijní reformu Číst článek

Podle statistik roste podíl uchazečů, kteří hledají práci déle než 12 měsíců. Proti loňsku výrazně vzrostl počet rekvalifikací. „Letos nastoupilo na rekvalifikace 17 019 lidí, přičemž ke konci května se jich účastnilo 4689, což je meziročně nárůst o 83 procenta,“ uvedl ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

Od napadení Ukrajiny Ruskem v únoru 2022 do konce letošního dubna získalo v Česku práci 425 902 Ukrajinců, kteří dostali dočasnou ochranu, zhruba 67 procent jsou ženy. Někteří uprchlíci se mezitím již vrátili do vlasti nebo ze zaměstnání odešli.

Ke konci května jich na území ČR pracovalo 121 247, nejvíce ve Středočeském kraji. Nejčastěji pracovali jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě, dále také jako obsluha strojů a zařízení.

„V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které tolik potřebovali,“ uvedl Úřad práce ČR.