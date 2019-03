Prodloužení těžby v OKD? Kamenem úrazu můžou být peníze, miliardové zisky se zřejmě začnou tenčit

Jak dlouho ještě budou mít tisíce horníků ve státních dolech na Karvinsku práci? Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO se bude díky velkým investicím dolovat až o šest let déle, než se doposud počítalo. Definitivně se má ale OKD rozhodnout až podle vývoje jejich výsledků. Jenže právě to by mohl být kámen úrazu. Předchozí miliardové zisky firmy se zřejmě začnou tenčit. Prohlášení premiéra tak trochu připomíná okřídlené „slibem nezarmoutíš“. Analýza Praha 19:40 4. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důl Darkov na Karvinsku, sídlo společnosti OKD | Foto: Martin Knitl | Zdroj: Český rozhlas

Pokračování těžby v OKD také neoznámil premiér nijak oficiálně. Po svých pohovorech s dalšími státními podniky koncem minulého týdne to pouze uvedl na svém osobním twitterovém a facebookovém účtu.

Andrej Babiš

@AndrejBabis Dál jsme jednali s OKD. I když bohužel kvůli nedávnému neštěstí na dole přišlo ve svém hospodaření o 800 milionů korun, navrhuje velké investice. Ty umožní pokračování těžby i po roce 2024. Až do roku 2027, možná i 2030. Podle vývoje ekonomické situace. 6 22

Je to ale už podruhé, co tak trochu neformálně Andrej Babiš poslal do regionu vzkaz, že se v nejbližších letech horníci nemusejí bát o práci. Poprvé to bylo po jednání s vedením OKD v Ostravě už loni na podzim, kdy prodloužení těžby do roku 2030 oznámil premiér do mikrofonů novinářů.

Jak pak následně vysvětloval poněkud překvapený management OKD, vše se prý teprve bude propočítávat. Tedy jestli na to doly budou mít. Analýza měla být hotová do Vánoc. Dva dny před Štědrým dnem však došlo k neštěstí v dole ČSM, kdy výbuch metanu zabil 14 horníků a řešit nějaké ekonomické záležitosti nebylo možné ani vhodné.

Doly vydělávají

Jaká je ale situace teď? Není o moc jasnější. OKD sdělení premiéra nijak nekomentovalo. Stejně tak k ekonomické analýze neřekl nic ani hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO), který na čerstvém jednání s OKD u premiéra byl.

‚Faktické znárodnění.‘ NWR chce žalovat Česko kvůli převzetí OKD, firmu mělo připravit o stamiliony Číst článek

Podle něj je prodloužení těžby prostě dobré proto, že to udrží v regionu sociální smír. V podniku totiž pracuje kolem 9000 lidí a tisíce dalších pracují u dodavatelů. Z jejich propouštění už během příštích pěti až šesti let tak panují obavy.

Jisté je, že situace dolů, po dosavadních zhruba dvou letech, co jsou v rukou státu, vypadá dobře. Předloni doly vydělaly před zdaněním, odpisy a úroky 3,4 miliardy. Loni to podle odhadu z poloviny prosince, který si nechalo udělat představenstvo firmy, mělo být ale už zhruba o polovinu méně, tedy 1,6 miliardy korun.

Důvodem je hlavně to, že OKD muselo začít investovat, aby vůbec mohlo pokračovat v plánované těžbě. Jde o stamilionové výdaje do otevírání a zabezpečování podzemních pater, které budou muset pokračovat i v dalších letech. A to se začíná firmě nyní promítat do rostoucích nákladů a tedy i tenčího zisku.

Jaké budou výsledky?

S jakým výsledkem firma letos počítá, zatím není jasné. Premiér Andrej Babiš na svých sociálních sítích ještě napsal, že právě kvůli prosincovému výbuchu OKD přijde ve výsledku roku 2019 o 800 milionů korun.

Miliardář Krúpa přiznává, že nepřímo financoval demonstraci proti OKD. ‚Co je na tom neetické?‘ Číst článek

Na Dole ČSM totiž kvůli neštěstí a jeho vyšetřování nevykope 200 tisíc tun uhlí. Na dotaz Radiožurnálu, jaký výsledek tedy OKD letos očekává, premiér v SMS odpověděl, že to má být plus 19 milionů korun. Jde o tzv. EBITDA, což je výše zmíněný provozní zisk před daněmi, odpisy a úroky.

Lze tak očekávat, že účetní výsledek po započítání odpisů rostoucích investic, může být i záporný. Výhled však odmítají komentovat jak OKD, tak i státní Prisko, které je za stát akcionářem firmy, tak i ministerstvo financí, pod které podnik spadá. Stejně jako odhad výsledků za loňský rok.

„Předběžné výsledky OKD za loňský rok jsou zpracovány, ale nejdou auditovány. Co se týče výhledu na letošní rok, nebudeme se k tomu vyjadřovat,“ reagoval na otázky Radiožurnálu Marián Klásek, člen představenstva OKD a zároveň šéf Priska.

Dvojnásobné investice

Z informací Radiožurnálu každopádně vyplývá, že loni v polovině prosince mělo vedení OKD na stole materiál zpracovaný ještě před výbuchem. V něm kromě odhadu výsledků za rok 2018 předběžně plánovalo i rok 2019, a to ve dvou variantách.

‚Každý má strach, je to těžké.‘ Horníci se poprvé po tragédii vracejí do Dolu ČSM Číst článek

Jednak při ukončení těžby v roce 2024, jednak při prodloužení právě až do roku 2030, protože to už na podzim avizoval premiér. Z té druhé varianty vyplývalo, že by se investice musely už letos zdvojnásobit a firma by tak byla v minusu i pokud jde o zmíněnou EBITDA.

Zda to tak bude, není jasné. Návrh plánu totiž vedení tehdy neschválilo a firma ho stejně jako loňské předběžné výsledky odmítá komentovat. „Neauditované výsledky společnosti OKD za loňský rok Vám nemohu potvrdit ani k nim podávat jiná sdělení. To se týká i business plánu pro rok 2019, který dosud nebyl finálně schválen majitelem akcií těžařské firmy,“ sdělil Radiožurnálu mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Ujistil pouze, že firma letos neplánuje žádné propouštění, naopak chce pokračovat v náborové kampani, která má postupně doplňovat horníky odcházející do důchodu nebo ze zdravotních důvodů.

Rozhodující budou ceny uhlí

Rozhodující pro budoucnost OKD jsou kromě výše investic také ceny černého uhlí na burzách. Ty mají přímý vliv na to, za kolik dokážou doly svou produkci prodat a jaký to všechno pro ně má, či nemá smysl.

Bělorusko vyváží do unie statisíce tun uhlí, nemá přitom doly. Stopa vede na Donbas Číst článek

Právě na pádu světových a tím i tuzemských cen uhlí ostatně skončil sen finančníka Zdeňka Bakaly, který patřil k největším minulým majitelům dolů. V kombinaci s obřím a přemrštěným zadlužením OKD z dob, kdy se jim dařilo právě díky vysokým cenám, srazil jejich propad firmu rovnou do bankrotu.

Tam se zbavila miliardových dluhů a relativně levně, za 80 milionů korun, koupil životaschopnou část loni stát. Ekonomice se nejen v Česku, ale i v celé Evropě, v posledních letech dařilo skvěle, což se promítalo i do cen komodit jako je uhlí a tedy i do výsledků OKD. Jenže situace se začíná měnit.

Ekonomiky poněkud ochlazují a ceny uhlí se již vydávají směrem dolů. Pokles cen uhlí o několik procent v letošním roce ostatně věštil i zmíněný neschválený prosincový materiál pro vedení dolů.

Do roku 2038 přestane Německo používat energii z uhlí, rozhodla uhelná komise Číst článek

Klesající trend navíc potvrzuje i majitel jednoho z největších obchodníků s uhlím, firmy Carbounion Bohemia, Petr Paukner. „Ceny uhlí padají. Jestliže loni na konci roku stálo černé uhlí na světových burzách 89 dolarů za tunu, tak ke konci roku 2019 se očekává další pokles. Současná cena je kolem 74 dolarů. Klesající trend je tedy zcela jasný,“ upozorňuje.

Důvodem je podle něj jednak „protiuhelná nálada“ v Evropě, kdy řada zemí od tohoto paliva odchází, jednak uvedený pokles tempa růstu ekonomik včetně české. Konkrétní ceny uhlí však záleží na kontraktech jednotlivých firem. Paukner odhaduje, že by reálný pokles cen za celý rok tak mohl být při uzavírání nových kontraktů kolem pěti, maximálně pak do deseti procent.

Slibů kolem OKD, jak dlouho ještě může těžit, tedy možná ještě padne hodně. Žádné definitivní rozhodnutí však kvůli riskantnosti takového závazku nelze v nejbližší době očekávat.

OKD totiž dostalo zároveň od vlády úkol, aby si na svůj budoucí útlum vydělala potřebných zhruba pět miliard korun. Ty teď zřejmě má. Při investicích do prodloužení těžby a současně za poklesu cen, by ale o ně mohlo zase přijít.

Ostatně Zdeněk Bakala, kterému Andrej Babiš spolu s prezidentem Milošem Zemanem nemůže kvůli pádu dolů přijít na jméno, by mohl vyprávět…