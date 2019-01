Do roku 2038 přestane Německo používat energii z uhlí, rozhodla uhelná komise

Německo by mělo nejpozději do konce roku 2038 přestat používat energii z uhlí. Podle agentury DPA to v sobotu časně ráno oznámila takzvaná uhelná komise, jejímž úkolem bylo konečné datum využívání energie z uhlí stanovit. Nyní z tohoto fosilního paliva Německo získává kolem třetiny své energie.

Berlín 7:53 26. ledna 2019