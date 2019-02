Bělorusko vyváží do unie statisíce tun uhlí, nemá přitom doly. Stopa vede na Donbas

Ačkoli Bělorusko nemá uhelné doly, export suroviny ze země vloni mnohonásobně vzrostl. Vyvolává to podezření o původu uhlí a antracitu. Podle Radia Svoboda pochází pochází z dolů na východě Ukrajiny, které jsou pod kontrolou separatistů a de facto Ruska. Surovinu pak Bělorusko vyváží i do států Evropské unie a velká část míří na Ukrajinu, která přitom obchod s donbaskými separatisty zakázala. Doporučujeme Minsk/Doněck 12:40 22. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít "Čtyři miliony tun černého zlata - Doněcké lidové republice," hlásí vozík v uhelném dole Makijivka na východoukrajinském Donbasu. Snímek ze září 2016 | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Podle dat běloruské nezávislé televize Belsat vyvezlo Bělorusko v roce 2017 celkem 164 900 tun uhlí, v roce 2018 už to přitom bylo 853 900 tun v hodnotě 74,9 milionu dolarů, co je v přepočtu 1,7 miliardy korun. Sama země uhlí téměř nepoužívá, jako palivo využívá ruský plyn.

Z 300 tun na 107 000

Na 265 000 tun uhlí z Běloruska mířilo do Evropské unie, zejména do Polska, uvádí statistika. Nejvíc uhlí se ale vyvezlo loni z Běloruska na Ukrajinu – 588 500 tun, což je oproti roku 2017 výrazně více. Tehdy to bylo podle oficiálních údajů pouhých 600 tun.

Ještě rychleji pak rostl export antracitu, tedy druhu černého uhlí s vysokou výhřevností - z 300 tun na 107 300 tun, z toho 102 200 tun antracitu mířilo na Ukrajinu.

Kde se v zemi, která nemá žádné uhelné doly, surovina bere? Podle statistik míří uhlí a antracit do Běloruska hlavně z Kazachstánu, Ruska a Ukrajiny. Podle Radia Svoboda ale existuje důvodné podezření, že Bělorusové dováží a následně vyváží do zemí EU i na Ukrajinu také uhlí pocházející ze separatistické Doněcké lidové republiky (DLR) a Luhanské lidové republiky (LLR).

Cestu uhlí a antracitu ze samozvaných lidových republik už detailně popsal polský analytický Deník Gazeta Prawna, který se tématu věnuje od roku 2017. Vytěžená surovina putuje z antracitových dolů od separatistů do Ruska, kde dostává falešnou dokumentaci o ruském původu. Pak se posílá po moři nebo pozemní cestou do dalších států, kde uhlí a antracit nakupují soukromé firmy.

Zisk z prodeje přitom míří do kapsy doněckým oligarchům a separatistům, z nichž je mnoho na sankčních seznamech USA i Evropské unie.

Obcházení zákazu

Evropská unie obchod s uhlím ze separatistických republik nezakázala – na rozdíl od obchodu s Ruskem anektovaným Krymem. Zakázané je ale financování chodu povstaleckých republik.

Z pohledu Kyjeva je obchod problémový z více důvodů: uhlí opouští mezinárodně uznávané území Ukrajiny bez celní a hraniční kontroly a porušuje ukrajinský zákaz obchodu s okupovanými územími. Producenti navíc neplatí ukrajinské daně, místo toho odvádí peníze DLR a LLR, čím porušují i ukrajinské zákony o zákazu financování terorismu.

Kam antracit z doněcké uhelné pánve putuje? Kromě Ruska i do Turecka a Evropské unie – Rumunska, Belgie, Polska, Bulharska, Itálie nebo Řecka. Neznamená to ovšem, že se v daných zemích spotřebovává všechno, část uhlí jde na další export.

Do zemí mimo EU míří surovina například do Egypta, Gruzie, Indie i Jižní Koreji a právě do Běloruska, odkud se pak paradoxně surovina údajně pocházející z dolů ovládaných separatisty prodává zpátky na Ukrajinu.