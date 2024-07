‚Osm uspořených korun na kilowatt.’ Blíží se start komunitní energetiky, zájemcům pomůže ušetřit

Možnost sdílet elektřinu nyní bude mít i Martin Brož. Technologii instalovali do sklepa bytového domu, kde je předsedou společenství vlastníků. „Nechali jsme sem instalovat technologii od fotovoltaické elektrárny, včetně bateriového úložiště,“ říká.

Fotovoltaické panely na střeše posílají vyrobenou elektřinu přes kabely do sklepa, kde je řídící modul. Elektřina následně slouží k provozu tepelného čerpadla nebo zůstává na bateriovém úložišti.

Případné přebytky pak odchází do sítě a je možné je sdílet, popisuje Leopold Benda z uskupení iKomunita, která do pražského bytového domu fotovoltaiku instalovala.

„Původní záměr byl používat elektřinu výhradně pro ohřev teplé vody. Při reálném provozu se velmi rychle ukázalo, že i malá fotovoltaika je schopná v domě s 23 byty ohřát vodu do jedenácté hodiny,“ říká Brož.

„Pokud by se nepodařilo najít zajímavé technické řešení, jak přebytky uplatnit, tak by šly do sítě za dvacetník. Místo toho, aby šly přebytky do sítě, je využijí majitelé bytových jednotek. Z každého kilowattu, který použijí v rámci komunitní energetiky, tak ušetří osm korun,“ doplňuje předseda společenství vlastníků.

Rozšíření možností

Zatímco v bytových domech je sdílení elektřiny možné od loňského roku, v tom letošním by se ho měli dočkat taky obce, firmy nebo lidé, kteří například vlastní chatu s fotovoltaikou a chtěli by sdílet vyrobenou elektřinu se svým domem ve městě.

Elektřina ale nebude nikam putovat, půjde spíše o účetní operaci, přibližuje Eliška Beranová z Unie komunitní energetiky. „V ten okamžik, kdy vaše chata vyrábí elektřinu, si doma můžete odebrat ekvivalentní množství elektřiny, které jste poslali do distribuční soustavy v tu danou chvíli,“ vysvětluje.

Data o výrobě a spotřebě bude kontrolovat Energetické datové centrum (EDC), u kterého se musí zájemci registrovat, popisuje mluvčí ČEZu Soňa Holingerová. „V případě, že bude součet odběrových míst větší než jedenáct, bude si ještě před registrací u EDC nutné zaregistrovat u Energetického regulačního úřadu tzv. energetické společenství,“ upozorňuje Beranová.

Podmínky zapojení

Kromě toho musí mít zájemce o sdílení elektroměr s průběhovým měřením. Ten mu po ověření u datového centra nainstaluje zdarma distributor energií, tedy například ČEZ, Pražská energetika nebo E.ON. Registrace se mají spustit 1. srpna.

Samotné sdílení ale začne až o několik měsíců později. Záležet bude na provozním řádu, který teď schvaluje Energetický regulační úřad, upozorňuje Eliška Beranová z Unie komunitní energetiky.

„Pokud budou využity maximální lhůty, což tak obvykle bývá, tak by se začalo sdílet někdy počátkem příštího roku, ale je možné, že lhůty budou zkráceny, a pak by sdílení bylo možné třeba už od října letošního roku,“ říká.

Změna přijde také pro bytové domy, kde už sdílení funguje. I ty se nově budou muset registrovat u Energetického datového centra. Díky tomu ale budou moct mezi jednotlivými byty sdílet větší množství elektřiny a snížit proudění přebytků do sítě.

Do roku 2030 by se do sdílení mohlo podle odhadů Unie komunitní energetiky zapojit až půl milionu domácností a každá šestá obec.