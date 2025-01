Poslat dopis bude od února o pár korun dražší. Jako důvod uvádí Česká pošta rostoucí náklady

Státní podnik zdražování zdůvodňuje rostoucími náklady. Počet listovních zásilek přitom vytrvale klesá. Za posledních deset let se snížil o dvě třetiny na 105 milionů dopisů za rok 2023. O zdražování informoval server Peníze.cz, mluvčí pošty Matyáš Vitík změny potvrdil.

Ceny obyčejných psaní zvyšuje pošta po roce a půl. Naposledy stouply od července 2023. Ještě v říjnu 2022 přitom obyčejné psaní stálo v základní ekonomické variantě 19 korun.

Ekonomické doručení znamená většinou dodání adresátovi do tří pracovních dnů. V prioritním režimu, který znamená doručení do druhého dne, cena za zásilku do 50 gramů stoupne ze 34 na 36 korun. V obou variantách dostane zákazník se zákaznickou kartou slevu jednu korunu, nebo v případě podání více než deseti zásilek pak další korunu.

Doporučené psaní zdraží v základní variantě na 77 korun z dosavadních 72 korun při ekonomickém doručení, případně o tři koruny na 82 korun v prioritním režimu. Se zákaznickou kartou je korunová sleva, od deseti kusů se sleva zvyšuje o další korunu.

Po dvou letech zdraží také poštovní poukázky, jejichž cena naposledy podle serveru stoupla od února 2023. Základní cena za poslání částky do 5000 korun se od letošního února zvýší o pět korun na 57 korun u poukázky typu A, o deset korun na 55 korun u poukázky typu B a na 64 korun namísto dosavadních 61 korun u poukázky typu C. Při předání údajů k poukázce typu B datovou formou je cena o dvě koruny nižší.

Česká pošta je v posledních letech ztrátová. V roce 2023 vykázala propad tři čtvrtě miliardy korun. Letos se má podnik rozdělit na státního provozovatele poboček a komerční Balíkovnu.