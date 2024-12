Britové na poštu spoléhají, s omezováním služeb bude mít Křetínský problém, upozorňuje novinář

Britská vláda souhlasila s tím, aby Královskou poštu koupil český miliardář Daniel Křetínský. Instituce s několikasetletou tradicí má v posledních letech problémy, mimo jiné kvůli klesajícímu počtu posílaných dopisů. „Po desetiletí je ve velkých potížích, ať už se jedná o peníze nebo o spolehlivost. Privatizovaná je už od roku 2013, ani tak ale nebyla schopná dosáhnout zisku,“ podotýká novinář Ivan Kytka, který v Británii dlouhodobě žije. Londýn 21:06 17. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britové na poštu spoléhají, popisuje novinář Kytka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Komentátoři upozorňují na to, že on se specializuje na odvětví, která jsou tak trochu v posledním tažení a větší investoři je už hodili přes palubu. Křetínský si ale myslí, že předčasně a že z těchto odvětví ještě lze vytěžit nějaké peníze,“ uvádí Kytka s poukazem na rozsáhlé investice do výroby energie z fosilních paliv, nebo i do základních spotřebních služeb, jako jsou například potravinové řetězce ve Francii.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ivan Kytka, novinář, který dlouhodobě žije ve Spojeném království

Královská pošta dosud patří konsorciu investičních fondů, více než čtvrtinový podíl pak už od roku 2020 vlastní také Křetínský. Ten směrem k britské vládě argumentoval tím, že jako jediný vlastník bude moci klíčová rozhodnutí přijímat rychleji.

Kytka zároveň vyzdvihuje význam pošty pro britskou společnost – spoléhá se na ni veřejné zdravotnictví i úřady.

Britské úřady Křetínskému schválily převzetí Royal Mail. Jeho EPH koupil podíl ve West Burton Energy Číst článek

„Pokud chcete nový pas, řidičský průkaz nebo registrovat auto, vlastně jakýkoli úřední výkon, tak nemusíte na úřad, ale můžete se spolehnout na poštu. Ovšem v situaci, kdy nebyla schopna do druhého dne doručit asi 30 procent zásilek, tak vůči ní jako uživatel získáte jistou nedůvěru,“ podotýká.

Součástí vládního souhlasu je proto i dlouhý seznam toho, co pošta musí dále plnit. Mimo jiné například zachovat doručování šest dní v týdnu na všech 30 milionů adres ve Velké Británii za stejnou cenu.

„Poslat pohlednici z jednoho londýnského obvodu do druhého stojí stejně jako na nejsevernější cíp Shetlandských ostrovů, které jsou 300 kilometrů od pevniny,“ ilustruje novinář.

Nejistá investice

Nad Křetínského obchodem se prý mnozí novináři a investiční bankéři podivují, Kytka ale zároveň poukazuje na to, že pošta vlastní i velice lukrativní pozemky a budovy. Český miliardář také z velké části vlastní nizozemskou poštu a možná tak věří, že již osvědčenými metodami může fungování té britské zefektivnit a zlepšit tak návratnost své investice.

„Královská pošta ovšem čelí velké konkurenci menších doručovacích společností, a pokud Křetínský nebude moci přijmout některá zásadní rozhodnutí a nenainvestuje další možná stovky milionů liber, půjde o velice riskantní investici, z níž bude mít potíže dostat peníze,“ hodnotí novinář.

Nejbohatším Čechem je Křetínský se 390 miliardami, z trůnu sesadil Kellnerovou. Nejvíc si pohoršil Babiš Číst článek

Křetínský své plány zatím příliš nerozvádí, už v červnu se ale nechal slyšet, že pro zachování konkurenceschopnosti bude muset pošta pořídit boxy, do kterých si lidé chodí pro balíčky a kde je také mohou odevzdávat. Tedy podobnou infrastrukturu, jakou už v zemi má například Amazon a další konkurenti.

Výhodou Královské pošty je podle Kytky to, že jde o poslední instituci, která doručuje zásilky až domů i do nejzazších míst.

„Myslím, že Křetínský může mít problém, pokud by chtěl tuto službu omezovat. Poštovní doručovatelé jsou součástí sociální struktury, a pokud sáhne na doručování každý den, může mít potíže s odbory i s britskou veřejností,“ upozorňuje.

Celý rozhovor si můřete poslechnout nahoře v textu.