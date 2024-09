Reorganizační plán Vítkovických sléváren neschválili potřební věřitelé. O dalším postupu rozhodne soud

O reorganizačním plánu ostravské společnosti Vítkovické slévárny, která je od loňského listopadu v úpadku, rozhodne soud. Většina věřitelů ve čtvrtek na schůzi u krajského soudu hlasovala pro přijetí plánu, neschválily ho ale všechny skupiny věřitelů. Ostrava 16:56 5. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítkovické slévárny patří k nejvýznamnějším výrobcům válců ve střední a východní Evropě (archivní foto) | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: Profimedia

Novým majitelem firmy se měla stát společnost Calves Group, která však nesložila zálohu ve stanoveném termínu ani po opakovaných urgencích, a tak slévárny nyní jednají s dalším zájemcem. Jde o investora z Turecka, podle právního zástupce sléváren Václava Žaluda by o jeho vstupu do firmy mělo být jasno do 1. listopadu.

„Převážná většina věřitelů podpořila reorganizační plán. Jsou dvě skupiny, dva bankovní věřitelé, kteří se nakonec pro podporu nerozhodli. To nicméně nevylučuje, že i tak bude soudem reorganizační plán schválen a reorganizace se bude moct naplnit,“ komentoval výsledek čtvrteční schůze insolvenční správce Jan Mašek. Rozhodnutí soudu se podle něj dá očekávat během tří nebo čtyř týdnů.

Vstup investora do firmy je stěžejním bodem reorganizačního plánu. „Vnímám na straně věřitelů určitou nervozitu z toho, že se zatím nepodařilo dotáhnout proces vstupu strategického investora,“ řekl Mašek.

Stále ale podle něj zůstává masivní podpora reorganizace od dominantních věřitelů a teď bude záležet na tom, zda se podaří jednání s tureckými investorem úspěšně dokončit.

Reorganizace je podle insolvenčního správce pro vyřešení situace stále výhodnější než konkurz. „Reorganizační plán, tak jak je dlužníkem sestaven, opravdu zajišťuje, pokud tedy dopadne vstup strategického investora, vyšší plnění. V případě, kdy by byl úpadek dlužníka řešen formou konkurzu, tak se dá očekávat, že to plnění bude výrazně nižší, protože by se provoz obchodního závodu musel zastavit, bohužel by se propustili zaměstnanci a hodnota provozovaného závodu by se, řekněme, ztratila,“ řekl Mašek.

Krizový manažer a jednatel Vítkovických sléváren Ladislav Musil řekl, že turecký investor byl při jarním výběrovém řízení druhý v pořadí. Poté co byla jako nejvhodnější investor vybrána firma Calves Group, s ním slévárny jednání přerušily, po čtyřech měsících je musely obnovit. Nyní mu dodávají aktualizované informace.

„Vzhledem k tomu, jak postoupil čas, tak už se musíme dívat i za horizont roku 2024 na obchodní naplněnost roku 2025, protože ta dává předpoklady pro to, že můžeme pokračovat ve výrobě nepřerušeně i v roce 2024. Je to klasický stav jakéhosi finálního prověření a my pevně věříme tomu, že investor dostává všechny informace, všechny podklady včas,“ řekl Musil.

Termín do 1. listopadu by podle něj měl být dostačující jak pro dokončení jednání s investorem, tak pro udržení firmy v chodu. „Investor je mix finančního investora, ale se zázemím z výroby z těžkého strojírenství a z hutnictví, takže můžeme říct, že to je do značné míry strategicky investor,“ řekl Musil.

Druhou stěžejní součástí reorganizačního plánu byly prodeje majetku uzavřené divize. „V minulých měsících jsme úspěšně prodali nemovitosti, hotové výrobky zbylé po uzavření ztrátové divize slévárny odlitků a také nepotřebný majetek této divize s výsledným přínosem významně přes 200 milionů korun. Nemovitosti si koupilo několik subjektů z regionu,“ uvedl Musil. Například administrativní budovu s přilehlou výrobní halou získala ostravská firma Mostárna Lískovec.

Vítkovické slévárny patří k nejvýznamnějším slévárenským společnostem a výrobcům válců ve střední a východní Evropě. Jsou tradičním výrobcem válců pro válcování kovů za tepla, jako jediný český výrobce disponují technologií odstředivého lití válců. Společnost uvedla, že se dostala do dluhů v důsledku války na Ukrajině, ale i vlivem dramatického nárůstu cen energií a celkově nepříznivé situace ocelářského průmyslu v Evropě.

Firma na podzim ukončila ztrátovou výrobu divize slévárny odlitků a propustila v souvislosti s tím 63 zaměstnanců. V divizi slévárny válců oproti tomu výroba pokračuje dál a v podniku pracuje 180 lidí.