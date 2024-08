Stát na náhradním výživném za tři roky vyplatil půl miliardy. Původní odhad byl o stovky milionů vyšší

Stát vyplatil na náhradním výživném dětem neplatičů za první tři roky 549,5 milionu korun. V červnu úřady práce poslaly 12 100 alimentů. Počet postupně roste. Výdaje za letošní první půlrok činily 130,8 milionu korun. Meziročně se zvedly skoro o čtvrtinu. Vyplývá to z údajů ministerstva práce o vyplacených dávkách. Praha 13:45 16. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stát vyplácí náhradní výživné od července 2021 (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

I když se počet náhradních výživných od státu zvyšuje, zůstává výrazně pod původními odhady. Před zavedením dávky se očekávalo, že by státní alimenty mohlo pobírat 24 000 dětí.

Náhradní výživné se v České republice zavedlo od července 2021. Úřad práce vyplácí dětem nehrazené stanovené alimenty či doplácí dlužnou částku, a to nejvýš do 3000 korun měsíčně až čtyři roky. Podmínkou je to, že rodič peníze po dlužníkovi vymáhá v exekuci či u soudu.

Po skončení poskytování podpory vymáhání přebírá úřad. Podle podkladů k původnímu zákonu se počítalo s tím, že se státu podaří získat zpět zhruba desetinu výdajů. Dávka se měla pobírat původně nejvýš dva roky, loni vláda prosadila kvůli problémům s dlouhodobým neplacením alimentů a vymáháním prodloužení lhůty na čtyři roky.

Letos v červnu úřady vyplatily 12 100 dávek za 22,6 milionu korun. Loni jich bylo 10 600 za 19 milionů korun. Za letošní první pololetí se vydalo 130,8 milionu korun, tedy téměř o čtvrtinu víc než před rokem. Loni děti neplatičů za prvních šest měsíců dostaly od státu 105,7 milionu korun.

Minulý rok do náhradního výživného putovalo celkem 222,8 milionu korun. V prosinci bylo alimentů od státu 12 000. V roce 2022 výdaje činily 159,3 milionu korun. Dávku tehdy v prosinci mělo 9 200 chlapců a děvčat.

Půl roku po zavedení v prosinci 2021 úřady práce poskytly 5800 dávek. Za druhé pololetí se před třemi lety vydalo 36,6 milionu. Celková suma, kterou stát potomkům neplatičů poskytl, dosáhla za první tří roky 549,5 milionu korun.

Vyšší očekávání

I když počet příjemců náhradního výživného roste, stále je hluboko pod původními odhady. Před zavedením dávky tehdejší vedení resortu práce v čele s ministryní Janou Maláčovou (ČSSD, nyní SOCDEM) očekávalo, že stát bude posílat alimenty pro 24 000 chlapců a děvčat. Počítalo s ročními výdaji asi 860 milionů korun.

Na úřadech práce kvůli náhradnímu výživnému vzniklo v minulém volebním období 160 nových úřednických míst. Podle tehdejších podkladů k zákonu se na úředníky mělo vydat minimálně 115,48 milionu korun ročně. Pracovníci pak ale vyřizovali jinou agendu.

Loni podle zjištění statistiků byla třetina neúplných rodin s dětmi pod hranicí příjmové chudoby. Víc než čtvrtina samoživitelek či samoživitelů s potomky žila v materiálním nedostatku.

Domácnost si nemohla dovolit pět ze třinácti sledovaných položek jako nový nábytek, týdenní dovolenou, neočekávaný výdaj 14 100 korun, maso obden či dostatečné vytápění.