Učitelům sedm procent a bezpečnostním složkám 1500 korun. Vláda rozhodla o zvýšení platů

Učitelům se od ledna zvednou platové tarify o sedm procent. Ostatním zaměstnancům státu a veřejných služeb vzrostou o 1400 korun. Příslušníkům bezpečnostních sborů se od příštího roku zvednou platy o 1500 korun. Rozhodla o tom ve středu vláda. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle něj vláda schválila nařízení o růstu platů v navrhované podobě. Praha 21:17 18. prosince 2024

Předpis upravuje i zaručené platy či některé příplatky. Do přidání by mělo příští rok putovat asi 24 miliard korun. Výdělek by se měl upravit 846 300 zaměstnanců. Na zvýšení tarifů o 1400 korun se kabinet dohodl začátkem října s odboráři. Předáci pak s částkou spokojeni nebyli, požadovali přidání aspoň o 2200 korun. Hrozili protesty.

Učitelé a zdravotníci

„Schválili jsme to tak, jak byl materiál navržený,“ uvedl Hladík. Podle něj chce kabinet „zajistit spravedlivé navýšení“ a začít srovnávat rozdíly v nejnižších a nejvyšších platech.

Plat ve veřejném sektoru stanoví teď pět tabulek s tarify podle odbornosti a délky praxe. První je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické pracovníky či nepedagogické síly ve školství. Druhou se řídí odměňování v sociálních službách, třetí se používá pro zdravotníky a sestry, čtvrtá pro lékaře a zubaře a pátá pro učitele. Vlastní tabulku mají státní zaměstnanci.

Podle nařízení by se tabulka pro sociální pracovníky měla zrušit, posunuli by se do zdravotnické tabulky. Učitelům by tarify od ledna měly vzrůst o sedm procent, tedy podle odbornosti a praxe o 1090 až 4040 korun. Ostatním by se zvedly o 1400 korun, což podle ministerstva práce představuje ve veřejné sféře zvýšení od 1,8 do 11,5 procenta a ve státní službě od 2,1 do 8,7 procenta.

Zaručené platy se dosud vyplácely v osmi stupních podle odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce od minimální mzdy do jejího dvojnásobku. Od ledna budou stupně jen čtyři od minimální mzdy do jejího 1,6násobku.

Bezpečnostní složky

Příslušníkům bezpečnostních sborů se od příštího roku zvednou platy o 1500 korun. Nařízení o růstu platů policistů, hasičů, celníků, příslušníků Vězeňské služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační služby schválila vláda.

Policisté a hasiči dostanou navíc ještě tisíc korun jako stabilizační příplatek, uvedl už dříve ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Příslušníci bezpečnostních sborů v listopadu protestovali proti nízkým platům a špatné personální situaci.

Podle nové stupnice tarifů bude například příslušník s praxí od tří do šesti let zařazený ve třetí tarifní třídě dostávat základní plat 27 730 korun. V páté tarifní třídě to bude 31 940 korun. Pokud bude mít příslušník praxi od 12 do 15 let, bude mít ve třetí tarifní třídě 30 510 korun, v páté 35 210 korun. Příslušníci, kteří pracují ve směnném provozu, budou mít plat ještě o deset procent vyšší.

Lidé bez vzdělání

Zaručený plat ve výši minimální mzdy by byl pro lidi bez vzdělání či se základním vzděláním v první a druhé platové třídě. Uklízeči či vrátní by si tak měli vydělat příští rok nejméně 20 800 korun. Vyučení od třetí do páté platové třídy by měli 1,2násobek minimální mzdy. Od 24 960 korun by tak měli pobírat pomocní kuchaři či kuchaři.

Na 1,4násobku by byla zaručená odměna pro pracovníky s maturitou a vyšším odborným vzděláním ze šesté až deváté platové třídy. Zaručených 29 120 korun tak mají mít asistenti učitelů a vychovatelů, pracovníci v terénních službách, pečovatelé, sanitáři, ošetřovatelé, strážníci či zdravotní laboranti.

Vysokoškoláci od desáté platové třídy by museli vydělávat aspoň 1,6násobek minimální mzdy, tedy 33 280 korun. Týká se to vychovatelů, odborných asistentů v administrativě, účetních, učitelů, ředitelů ve školách či sester. Nařízení upravuje i zvláštní příplatky, možnost posunu některých pracovníků do vyššího tarifu, započítávání doby rodičovské bez omezení rodičovské do praxe či odpočet praxe za nižší vzdělání.

Do přidání i s odvody by mělo příští rok putovat 23,99 miliardy korun. Stát by vydal 16,63 miliardy korun, samosprávy 4,57 miliardy a zdravotní pojišťovny 2,79 miliardy korun. Až několik stovek milionů by mohlo být potřeba navíc na příplatky a další úpravy.

Suma na platy se má příští rok zvednout o pět procent. Odbory požadovaly její zvýšení o 6,9 procenta podle zamýšleného růstu platů politiků, jinak pohrozily protesty. Podle předáků by se tak tarify upravily aspoň o 2200 korun. Ministerstvo vnitra nesouhlasilo s tím, aby se započítávala do praxe delší rodičovská než šest let. Výhrady měly i další resorty či samosprávy.

Průměrná mzda v Česku podle dat Českého statistického úřadu v letošním třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o sedm procent na 45 412 korun.