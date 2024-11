Stanjura chce změnu systému výsluh pro bezpečnostní sbory. Do voleb se ale podle něj nestihne

Systém výsluh příslušníků bezpečnostních sborů by se podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) měl do budoucna změnit, v současném volebním období se tak ovšem podle něj určitě nestane. Současný systém považuje za nešťastný, preferuje vyšší ohodnocení ve mzdách. Stanjura to řekl v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Praha 14:23 24. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zbyněk Stanjura (ODS) přichází na jednání vlády 25.9.2024 | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr vnitra Vít Rakušan v diskusním pořadu TV Nova Za pět minut dvanáct uvedl, že výsluhy jsou stabilizačním prvkem bezpečnostních sborů. Vláda čelí kritice policistů či hasičů kvůli nízkým platům, stovky z nich ve čtvrtek protestovaly v Praze.

Příslušníci bezpečnostních sborů dostanou podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) v příštím roce kromě již slíbených 1500 korun navíc v tarifní složce ještě tisícikorunový stabilizační příspěvek. Platy se mají zvedat o pět procent i v letech 2026 a 2027, příslušníkům podle Rakušana zůstane po tyto roky také stabilizační příspěvek.

Podle protestujících příslušníků to však nevyřeší dlouhodobé podfinancování sborů. Argumentují tím, že vláda neplní vlastní programové prohlášení, a připomněli slib Rakušana zvýšit platy o deset procent. Stanjura v neděli odmítl, že by šlo o porušení proklamací vlády, protože ta nárůst o deset procent neslibovala. Podle ministra financí je nutné se na systém odměňování policistů a hasičů podívat, protože ten současný není dobrý.

Na mysli měl především systém výsluh. „Před lety jsme zavedli systém, který podle mě není úplně šťastný. Myslím, že by bylo pochopitelnější, kdyby ti, co jsou právě v té službě, měli v tom okamžiku vysoké mzdy,“ vysvětlil Stanjura. Podle něj je ale situace kolem systému výsluh složitá, protože by například nebylo možné měnit systém pro ty, kdo už výsluhy mají.

Úprava či zrušení?

Podle Stanjury je tak do budoucna nutné nastavit nová pravidla. „Ta debata nás čeká a bude jedno, o jakou vládu půjde,“ řekl. Podle něj je variantou například úprava systému, nemusí být tak zrušen úplně. V současném volebním období, které vyprší za rok, se však podle ministra systém určitě nijak nezmění.

Předseda poslanců SPD Radim Fiala si myslí, že systém výsluh je jedním z nejdůležitějších motivačních prvků pro zaměstnance. „Rádi bychom proto v něm pokračovali,“ řekl. Připomněl, že opoziční strana přednesla pozměňovací návrh na navýšení platů policistů a hasičů. „Už jim to bylo několikrát slíbeno a oni s tím počítali,“ řekl. Podle Fialy by bylo nutné peníze najít škrtem některých jiných výdajů v rozpočtu. Konkrétní položku však zatím neuvedl.

Rakušan v neděli na Nově odpovídal na dotaz, zda není prostor zvýšit aktivním příslušníkům bezpečnostních sborů platy právě na úkor výsluh, u kterých stát loni rozdělil více než 12 miliard korun. „Výsluhovou a platovou část bych neslučoval, jsou to dvě hromádky rozpočtu,“ podotkl. „Na začátku své ministerské éry jsem řekl, (…) že na výsluhové náležitosti se v tomto volebním období žádným způsobem sahat nebude, a dostál jsem tomuto slibu. Je to jeden ze stabilizačních prvků sboru,“ prohlásil.

„Tihle lidé dali svůj život bezpečnosti téhle země a výsluhové záležitosti jsou něco, co si prostě zaslouží,“ pokračoval s tím, že debatu o parametrech výsluh může někdo nastolit v příštím volebním období. S ministrem se shodl i druhý host debaty, senátor a bývalý policista Róbert Šlachta (Přísaha).

„Policisté nastupují podle nějakého zákona a mají dané nějaké podmínky, tyto podmínky by stát samozřejmě měl vůči policistům, hasičům, celníkům dodržovat,“ podotkl. Připomněl, že sousední Slovensko má jiný model, když novelizovalo služební zákon a noví policisté už nastupují za nových podmínek. „V téhle době si to nemůžeme dovolit. Nemůžeme sbory destabilizovat,“ řekl.

Kvůli nízkým platům a rostoucí byrokracii protestovali někteří policisté již na začátku listopadu. V případech, kdy jim to zákon dovoloval, například neukládali pokuty. Místopředseda odborové organizace bezpečnostních sborů a organizátor protestů Martin Červenka dříve uvedl, že protestující žádají zvýšení platů o 4000 korun. Upozornil na to, že podle něj raketově roste počet policistů, kteří od sboru odcházejí do tří let od vzniku služebního poměru. Nedokážou se z platu uživit a musí si hledat jinou práci, uvedl.