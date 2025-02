Unie zakročí proti e-shopům Shein a Temu. ‚Musí platit stejná pravidla pro všechny,‘ chválí Koubský

Evropská komise navrhuje opatření, která mají snížit rizika stoupajícího množství nákupů na čínských e-shopech Temu nebo Shein. Tržiště podle Komise často dodávají nekvalitní nebo padělané zboží a porušují evropská pravidla. „Opatření, co se smí a nesmí do Evropy dovážet, se obcházejí naprosto masově. To je pro legitimní obchodníky opravdu nepříjemná situace,“ hodnotí v pořadu Online Plus vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský. Online Plus Praha 20:43 16. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Porušováním evropských pravidel čínské e-shopy vytvářejí nekalou konkurenci pro evropské obchodníky, kteří se zákony řídit musí | Zdroj: Shutterstock

Porušováním evropských pravidel čínské e-shopy vytvářejí nekalou konkurenci pro evropské obchodníky, kteří se zákony řídit musí. „To je věc, která se opravdu řešit musí, jinak nám zlikviduje domácí trh v Evropě,“ soudí Koubský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jedna možnost je snížit regulaci a otevřít trh, druhá je vymáhat, aby se všichni pravidly řídili, říká v pořadu Online Plus vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský

Komise navrhuje několik změn, jednou z nich má být konec výjimky s placením cla za zásilky s hodnotou pod 150 eur (necelé 4000 korun). V loňském roce podle Komise do zemí Unie doputovalo přes 4,6 miliardy zásilek s hodnotou zboží v této hodnotě a meziročně se jejich počet zdvojnásobil.

„Pokud se ty nákupy zatíží normálním clem, tak jak to návrh Komise obsahuje, bezpochyby to změní nákupní chování,“ domnívá se vědecký redaktor.

Asi 60 procent balíčků podle Evropské komise navíc neobsahuje zboží v hodnotě pod 150 eur, ale výrazně dražší. Lidé ale často na tržištích nakupují velice levné věci, které tam jsou k dostání za zlomkové ceny oproti tomu, za kolik se dají koupit v Česku.

Proč jsou ceny na čínských e-shopech tak nízké, ale Koubský neví: „Na to není jednoduchá odpověď. Já si myslím, že většinou je to ukázka, jaké jsou nákladové ceny a kam až se dají stlačit marže. Nemusí to být nutně dumping ve smyslu subvencování. Ale v každém případě je to velice obtížná konkurence.“

Cena zboží prodávaného Evropě se odvíjí mimo jiné od toho, že výrobci musí splňovat různé standardy včetně bezpečnostních, zdůrazňuje novinář.

„Pokud se na tohle vykašleme a pustíme sem jakékoliv zboží, to je jedna možnost. Tedy snížit regulaci a otevřít trh. Druhá možnost je naopak vymáhat po všech, aby se pravidly řídili,“ nastiňuje vědecký redaktor.

Komise opatření připravila více, mezi nimi například častější a přísnější celní kontroly, koordinované kontroly kvality zboží nebo také prověrky, jestli čínské firmy dodržují povinnosti vyplývající z nařízení o digitálních službách.

„Nejpodstatnější je, aby platila stejná pravidla pro všechny. Když jedni hrají podle jedněch pravidel a druzí podle jiných, není to dobře,“ zdůrazňuje na závěr Koubský.

