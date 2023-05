ONLINE: Fialova vláda zveřejní úsporný balíček a reformu penzí. Obojí představí symbolicky v 11.55

Několik měsíců připravovali ministři konsolidační balíček a penzijní reformu. Poslední týdny tomu věnovali také dlouhá jednání. Změny představí ve čtvrtek dopoledne. Tisková konference je ohlášená na symbolický čas za pět minut dvanáct. Server iROZHLAS.cz bude vše sledovat online. Sledujeme online Praha 7:49 11. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda Petra Fialy z ODS chce představit konsolidační balíček a penzijní reformu (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezident Petr Pavel ve středu pro Radiožurnál upřesnil, že konsolidační balíček má obsahovat 55 opatření. Vládní politici je zatím nechtěli přiblížit. Komentovat nechtěli ani plánované změny penzí.

Poslední schůzka k plánovaným reformám se konala ve středu odpoledne. Na jednotlivých opatřeních prý panovala shoda, a jde tak o definitivní rozhodnutí.

Protože ale některé změny budou vyžadovat úpravu zákonů, můžou se ještě lehce upravovat.

„Vzhledem k náročnosti jednání, kde se bavíme o obrovském počtu různých opatření, tak ty legislativní detaily se budou ještě psát a možná se budou ještě dolaďovat nějaké drobnosti. Ale politická dohoda je připravena,“ potvrdil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek

Konkrétní detaily úspor vláda pečlivě tají. Některé návrhy se ale do médií dostaly. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS navrhoval sloučení dvou snížených sazeb DPH i přesun některých položek mezi sazbami. Mluvilo se o úpravě DPH u potravin, zrušení daňových slev nebo o zvýšení daně z nemovitosti. Stanjura také uvedl, že by chtěl snižovat státní dotace za desítky miliard.

Lidovci pak prosazovali vyšší daně pro právnické osoby, ale na tom napříč stranami nebyla shoda. Stejně tak na případném zdanění tichých vín.

Premiér Petr Fiala z ODS na začátku roku stanovil jako cíl, že by chtěl na výdajích státu ušetřit 70 miliard korun. Po středečním jednání vlády ale ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL avizoval, že se nejspíš podaří ušetřit peněz ještě víc.

„Řešili jsme především oblast národních dotací. K tomu, co definoval pan premiér jako minimální cíl, tak jsme se nejen přiblížili, ale myslím, že jsme jej i překročili,“ uvedl Hladík. A dodal, že by mělo jít hlavně o úspory. Některé kroky by prý ale měly navýšit i příjmy státu.

Opoziční ANO už dříve upozorňovalo, že navrhované změny při projednávání v Parlamentu nepodpoří, pokud by zvyšovaly daně. Místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová nevyloučila ani další obstrukce ve Sněmovně.

Penzijní reforma

Hodně se mluvilo také o změně věku pro odchod do důchodu. Hranice by se měla například snížit u lidí v náročných profesích. O tom se povedou i další jednání.

„Máme témata, která jsou náročná, která budou ještě vyžadovat technická jednání. Počítám – za svůj resort – že v příštích ještě několika měsících budeme nad tématem důchodové reformy nadále jednat,“ řekl ministr práce a sociálních věcí a šéf lidovců Marian Jurečka.

Podle Michálka bude také důležité zajistit, aby lidé, kteří pracují déle a nevyužijí předčasný odchod do důchodu, neměli ve výsledku nižší penzi.

Důchody by podle dřívějších návrhů mohly růst pomaleji. Nové penze by mohly být také nižší, při jejich stanovení by se zohlednila menší část výdělku. Zvednout by se mohly odvody živnostníkům a víc by mohli začít platit i dohodáři. Manželé by mohli mít společný základ pro výpočet penze.

Cílem každopádně je, aby připravené změny začaly platit od příštího roku. Česko hospodaří s deficitními rozpočty a rychle se zadlužuje. Výdaje v posledních letech každý rok překračují příjmy o několik stovek miliard korun.

Výdaje na penze prudce rostou, nyní tvoří asi 30 procent státních výdajů. Loni se vyplatilo bezmála 600 miliard korun, letos by to mohlo být zhruba o 90 miliard víc. Deficit důchodového pojištění by mohl činit kolem 80 miliard korun. V příštích letech by mohl stoupnout na několik procent HDP ročně.