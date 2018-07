Sankce nic moc nepřinesly, říká Babiš. Chtěl by začít obchodovat s Ruskem

V Sofii proběhl sedmý summit 16 zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy a Číny. Českou republiku na něm zastupoval premiér Andrej Babiš z ANO. Čína a další země by mohly nahradit Spojené státy, pokud by Donald Trump skutečně zavedl další cla, popsal pro Český Rozhlas Andrej Babiš. Rozhovor Sofia 14:28 8. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Jak Českou republiku podle Vás zasáhne případná obchodní válka Spojených států s Čínou? Agentura Reuters totiž uveřejnila předpoklady a propočty některých analytiků a ti říkají, že Česká republika společně se Slovenskem a Maďarskem by vzhledem ke struktuře svého hospodářství měly být nejvíce zasažené země.

Je pravda, že naše ekonomika je otevřená. Jsme obrovský exportér, náš růst je tažen exportem. Důležité je, jestli Spojené státy zavedou clo na automobily. To bude rozhodující. Pokud by zavedli clo, tak samozřejmě to by mohl být velký problém, protože my jsme velký výrobce automobilů, vyvážíme i díly do automobilů. Každá desátá část německého auta je česká. Takže to může mít vliv. Na poslední Evropské radě jsme se domluvili, že bude vyjednávat pan Juncker. Pan Trump bude na summitu NATO a evropští lídři tam s ním budou vyjednávat a doufejme, že ho přesvědčíme, aby cla nezavedl. Obchodní válka je špatně, to vždycky prohrají všichni, tak doufejme, že si to nějak uvědomí.

Jak konkrétně se hodlá Česká republika připravit?

(smích) To je dobrá otázka. Teď jsme v situaci, kdy automobilky nestíhají vyrábět, takže dneska se na auta čeká několik měsíců. Sám jsem byl nedávno ve Finsku, kde si stěžovali, že nemají dostatek zboží. Takže se musíme připravit na náhradní trhy, pokud by k tomu došlo. My samozřejmě Škodovky do Spojených států nevyvážíme, takže teoreticky by to nemělo mít až tak zásadní vliv a typy aut, které Škoda vyrábí, řekl bych, nejsou v kategorii, která se prodává hlavně do Spojených států. Pan Trump, když jde na golf a vidí tam Porsche, BMW, Mercedes, tak je naštvaný, nemá rád německá auta, ale nejsou to stejné trhy, takže bych neřekl, že toto je problém Škoda Auto.

Jaké jsou ty alternativní trhy? Jednal jste i s Čínou…

Samozřejmě, Čína je obrovský trh a myslím, že uvidíme, co se stane na jednání mezi Trumpem a Putinem. Hlasy, které volají v Evropě po ukončení sankcí, jsou stále větší, tak uvidíme, jaký to bude mít vývoj. Ale dneska je to tak, že automobilky nestíhají vyrábět. Mluvil jsem s nimi, oni chtějí rozšiřovat výrobu. Otázkou je, jestli je to teď na místě, jestli není lepší chvilku počkat. Ale to je samozřejmě na nich. My jako stát jsme na to, abychom vytvořili podmínky, ale ty firmy si musí sami rozhodnout, jak budou prodávat, kde budou prodávat. Ale my jsme připraveni jim pomáhat a otvírat jim hlavně ty mimoevropské trhy. Indie, Čína nebo další země. Určitě, kdyby to nastalo, tak ty země začneme intenzivně navštěvovat a budeme se snažit prosadit naše výrobky.

Vy jste zmínil i Rusko. Takže i Rusko by mohlo být tou zemí? A jste pro zrušení sankcí?

To je těžká otázka. Rozhovory s Ruskem z hlediska intenzivních vztahů jsou intenzivní. Teď tam byl pan prezident Macron, potom pan Putin byl v Rakousku. Myslím, že většina z nás očekává nějaké gesto ze strany Ruska z hlediska plnění Minských dohod, aby se to nějakým způsobem asi deblokovalo.

Jste pro zrušení sankcí?

Já na to neumím odpovědět. Máme problém s obsazením Krymu a s těmi dohodami a samozřejmě ty sankce nic moc nepřinesly a poškozuje to všechno, takže by bylo dobré to politicky vyřešit a znovu začít s Ruskem obchodovat.

Budete se svým čínským protějškem také jednat o důvodech, proč zatím Čína neinvestovala ten obnos, který slibovala prezidentu Zemanovi?

To neslibovala Čína, to slibovala jedna podnikatelská skupina, kde to nedopadlo úplně špatně, i když teďka přichází nová, která ji nahradí. Jde o to, aby vztah s Čínou nebyl reprezentován přes jednu podnikatelskou skupinu, aby to nebylo politické, ale aby to bylo transparentní, aby to bylo dostupné pro všechny České firmy. Číně samozřejmě nikdo nebrání u nás investovat, my teď budeme měnit zákon o investičních pobídkách, protože jsme v situaci, kdy nejsou lidi veškerých profesí, takže není důvod dávat daňové pobídky v takovém rozsahu jako v minulosti. Chceme dávat jedině vybraných investicím. Dneska na stole máme BMW, kde je to High-tech investice na autonomní vozidla v Sokolově, ale to bychom chtěli změnit. Takže dnes Číně nikdo nebrání, aby u nás investovala, podmínky na to jsou. Myslím si, že Česká republika je atraktivní, jsme stabilní ekonomika, máme relativně nízké daně. A snažíme se taky prodat tu pracovní sílu, když naše úřady práce nemají co nabídnout.