Numismatik: Čekat na mince v dlouhých frontách je pitomost, za 14 dní po nich neštěkne pes

Česká národní banka od středy každý den vydává speciální dvacetikoruny ke 100. výročí vzniku samostatného státu. A zájem je enormní. Lidé na ně stojí ve frontách od brzkého rána a neváhají si počkat i několik hodin. Předseda pražské pobočky České numismatické společnosti Zdeněk Petráň serveru iROZHLAS.cz řekl, že jde o ‚idiotštinu'. Sama numismatická společnost se od celé akce distancuje. Praha 13:48 25. října 2018

Lidé na mince u poboček České národní banky čekají klidně celé hodiny, podle numismatika Zdeňka Petráně jde o uměle vyvolané komerční šílení, protože mince stejně nebudou mít velkou hodnotu.

„V tom obrovském nákladu, ve kterém to vydali, to bude zajímavost, která bude stát 50 korun, stovku. Ne víc. Dělat ale okolo takový humbuk je nedůstojné,“ myslí si.

„Jde o nafouknutou bublinu kvůli oslavám výročí Československa. Za čtrnáct dní po nich neštěkne ani pes. Lidé si je dají doma do šuplíku a stejně za to nikdy žádné velké peníze nedostanou,“ popisuje Petráň.

Podle něj je nesmysl stát dlouhé fronty, lidé prý podlehli mediální masáži. „Normální numismatik si klepe na čelo. Je to móda, říkali to v televizi, děti si to přejí, a tak si to jdou rodiče jako idioti vystát,“ kritizuje Petráň.

Zájem o mince je opravdu velký. Ve středu i čtvrtek ráno zablokovali nedočkaví čekatelé chodník v pražské ulici Na Příkopě, kde sídlí Česká národní banka. Fronty o délce stovek metrů se tvořily například i na Rooseveltově třídě v Brně či v Ostravě, kde podle informací České televize strávili zájemci ve frontě až tři hodiny.

‚Naprostá idiotština‘

Předseda pražské pobočky České numismatické společnosti říká, že odborníci se od toho distancují. „Považujeme to za naprostou idiotštinu. To bych musel vystupovat proti některým lidem, proti kterým nechci. Ti lidé ve frontách ze sebe dělají blázny a stojí padesátikilometrové fronty někde u národní banky a žebrají o dvacku. Zítra ani nebudou vědět, kde ji mají,“

Zlaté pamětní mince s nominální hodnotou 10 tisíc korun vydává Česká národní banka jen při zvláštních příležitostech. „V tomto pětiletém období, které máme v letech 2016 až 2020, vydáváme takovéto mimořádné zlaté mince dvě. Druhá bude v březnu příštího roku ke stému výročí vyhlášení československé měny,“ řekl Radiožurnálu Jaroslav Moravec z České národní banky.

Centrální banka dá do oběhu celkem 200 tisíc kusů mincí od každého ze tří motivů - s podobiznami Tomáše Garrigua Masaryka, Eduarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika. Celkem tedy 600 tisíc.

Limit výměny byl stanoven na tři kusy od každého vzoru na osobu. Dohromady lze tedy vyměnit maximálně devět mincí v celkové hodnotě 180 korun. Mince jsou zákonnými penězi ve své nominální hodnotě a lze jimi platit.

