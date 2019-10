Zlepšení ratingu je pozitivní. Ve výstupu jsou ale i špatné zprávy, upozorňuje vládu opozice

Vláda nedělá nic pro to, aby měla Česká republika pozitivní rating i ve chvíli, kdy se nebude tolik ekonomicky dařit. V reakci na zlepšení ratingu úvěrové spolehlivosti Česka na úroveň Aa3 agenturou Moody's Investors Service, to uvedl ekonomický expert ODS Jan Skopeček. Praha 14:15 5. 10. 2019 (Aktualizováno: 15:58 5. 10. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opozice bere zlepšení ratingu za pozitivní, varuje ale před jinými nedostatky. Ilustrační foto. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) řekl, že považuje zlepšení ratingu za pozitivní zprávu, připomíná ale, že Moody's hovoří i o nedořešené otázce stárnutí české populace. Varuje i před tím, že struktura rozpočtu nezlepšuje odolnost Česka vůči možnému ochlazení ekonomiky.

Skopeček připomněl, že v době finanční krize čelily ratingové společnosti kritice za poskytování pozitivních hodnocení „toxickým finančním instrumentům“ a spekulovalo se o jejich konci. „Zajímavé, jak jsou zase po letech brané vážně. Nicméně, vylepšovat rating v době ekonomického růstu je snadné, lidé i firmy splácejí své závazky v době konjunktury vždy lépe,“ uvedl.

Složitější podle něj bylo udržovat rating v období pravicových vlád v době krize. „Je legrační, jak se tím premiér Andrej Babiš s ministryní financí Alenou Schillerovou chlubí,“ dodal. Představitelé vlády naopak mlčí o řadě zpráv OECD či Evropské komise, které vládu kritizují za dlouhodobou neudržitelnost veřejných financí kvůli chybějící reformě penzí a zdravotního systému, dodal. Kabinet nedělá nic, aby pozitivní ratingy byly i ve chvíli, kdy se nebude tolik ekonomicky dařit, uvedl.

Musíme být hrdí

„Konečně máme papír na to, že je líp. Asi těžko nás bude opozice kritizovat, když nám tato agentura po sedmnácti letech vylepšila rating. Je to zásluha nás všech a musíme být na to hrdí,“ okomentoval zprávu agentury Moody's premiér Andrej Babiš (ANO).

Šéf poslanců TOP 09 Kalousek označil zlepšení ratingu samo o sobě za pozitivní zprávu. „Především pro zahraniční investory, protože jim oznamuje, že investice v ČR bude mít velice nízké riziko,“ řekl Kalousek. Přímo ve zprávě agentury jsou však obsaženy i špatné zprávy. „Že nemáme vyřešenou otázku stárnutí populace a že rozpočet svou strukturou snižuje svou odolnost vůči budoucímu možnému ochlazení ekonomiky,“ dodal.

Kritika opozice je absurdní

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan na dotaz napsal, že posun hodnocení je pozitivní. „Ale kroky vlády v tomto ohledu byly minimální. ČR má vyšší potenciál a rozvoji brání právě neochota vlády řešit reformy, které by zajistily dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a systému zdravotní péče,“ uvedl.

Za velmi pozitivní označil zlepšení předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana ve Sněmovně toleruje kabinet ANO a ČSSD. „Ukazuje, že se naše ekonomika, ale i politická situace, zlepšuje a že kritika pravicové opozice je absurdní,“ napsal v sms zprávě Filip.

„Nadnárodní finančníci považují Českou republiku za spolehlivého dlužníka. Není to žádná zásadní zpráva pro lidi pracující za třetinu německé mzdy nebo pro seniora s důchodem 10.000 korun po 40 a více letech práce," napsal předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura.