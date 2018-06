Dvojnásobný problém dvojnásobného premiéra

Nebo znovu kvůli jiným osobním problémům zpochybňovat důvěryhodnost institucí, které jemu nebo jeho vládě podléhají.

Andrej Babiš, od minulé středy již dvojnásobný premiér, momentálně zvládá obojí. Jeho ohlášená žaloba na Slovensko u Evropského soudu pro lidská práva kvůli jeho někdejší - slovenskými soudy potvrzené - spolupráci s StB, je absolutně bizarní nápad.

Babišovi může jistě vadit, že o něm někteří lidé mluví jako o udavači StB, ovšem kdyby na to byl skutečně tak citlivý, mohl tenhle problém řešit dávno před svým vstupem do politiky.

Když se ho na to před časem ptal autor této poznámky, odpověděl mu Babiš jednoduše: V byznysu mu nálepka agenta StB neškodila. To je myslím odpověď, která vysvětluje mnohé.

Na druhou stranu se Babiš stále může utěšovat: i když dostali voliči potvrzení slovenského Ústavníhou soudu o jeho spolupráci krátce před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny, nijak zvlášť mu to neublížilo - třiceti procentům voličům je to už dnes jedno. Babiš volby vyhrál a pokud se mu podaří dolepit koalici s ČSSD a komunisty, má právo vládnout.

Což ale taky nijak neřeší jeho problém číslo dvě, respektive jedna, jakkoliv ho šéf ANO rád odbývá stejným argumentem: Lidé to věděli a nevadilo jim to. Řeč je samozřejmě o jeho trestním stíhání v kauze Čapího hnízda.

Protože v případě žaloby na Slovensko jde sice o diplomatický trapas, ovšem taky o 30 let starou záležitost, která nemá žádný vliv na jeho ústavní funkci. I spolupracovník StB se může ve svobodné zemi stát předsedou vlády, když si to lidé budou přát.

Tempo české justice

Čapí hnízdo je mnohem závažnější příběh. Nejde v něm jen o premiéra, ale i o jeho rodinu a jakkoliv jsme si už zvláštně stačili zvyknout, že tu vládne človek s hrozbou mnoha let kriminálu na krku, občas je dobré si to zopakovat. Andreji Babišovi jde při vší úctě k presumpci neviny skutečně o několik let v kriminále pro něj samotného i jeho nejbližší.

Pro jistotu a Andreje Babiše to zopakujeme ještě jednou, předseda vlády je prozatím nevinný. A možná jím zůstane navždy, pokud tak rozhodne soud. Anebo třeba státní zástupce, který samozřejmě může stíhání Babiše a dalších obviněných zastavit, jako to udělal v případě Jaroslava Faltýnka (ANO).

Není to nijak výjimečný krok, naopak jde v trestním řízení o vcelku běžný postup. Pokud se samozřejmě nejedná o předsedu vlády. Ten sice není přímým nadřízeným státních zástupců, kteří - byť jsou součástí výkonné moci a „spadají“ pod ministerstvo spravedlnosti - jsou procesně nezávislí.

Nicméně taky je fakt, že mandát nejvyššího státního zástupce trvá vždy pouze do příštího zasedání vlády, takže jej ministři mohou někdy v brzkých ranních hodinách odvolat třeba už příští týden. Tím nemá být řečeno, že to udělají. Stačí, že mohou. Co by taková akce v soustavě státního zastupitelství způsobila, si každý lehce spočítá sám.

Možná se to nestane. A možná, že státní zástupce Jaroslav Šaroch po všech těch piruetách, které v posledních týdnech předvádí, dojde k názoru, že má být trestní stíhání Babiše a jeho blízkých zastaveno. Možná bude mít i pravdu a dostatek dobrých důvodů.

Jen tomu kromě Babišových skalních voličů bude v téhle situaci ochoten málokdo věřit.

Což je ovšem v důsledku pro spravedlnost v této zemi a váhu institucí, které jsou vždy důležitější než postavy, které je momentálně na omezený čas reprezentují, mnohem větší riziko než otázka, zda bude jeden údajný dotační podvod dotažen k soudnímu rozhodnutí a jaké nakonec bude.

Andrej Babiš má před sebou možná o něco víc než tři roky ve Strakově akademii. A při známém tempu české justice je docela dobře možné, že se případ Čapího hnízda za tu dobu nedostane k definitivnímu konci.

Za této nešťastné konstelace by to možná bylo nakonec to nejlepší.